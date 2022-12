“E’ tra i migliori…”: colpo Napoli, Spalletti si sfrega per l’acquisto

Per il Napoli di Spalletti, in attesa del match contro l’Inter, bisogna registrare delle importanti dichiarazioni su un possibile acquisto.

Il Napoli non ha di certo fatto una bella figura contro il Lille. Gli azzurri, infatti, hanno perso contro i francesi con il risultato di 1-4. La cosa eclatante della partita contro l’ex squadre di Victor Osimhen è stata sicuramente la diversa condizione fisica.

Sul campo, di fatto, c’era una differenza abissale tra le due squadre, considerando che il Lille correva il doppio rispetto agli uomini di Luciano Spalletti. Nonostante fosse un’amichevole, come confermato dallo stesso Giacomo Raspadori, tutto il gruppo partenopeo ci è rimasto male per non aver salutato nel migliore dei modi i tifosi accorsi allo Stadio Diego Armando Maradona lo scorso mercoledì.

La prossima volta che scenderà in campo il Napoli sarà il prossimo 4 gennaio, ovvero il giorno della super gara contro l’Inter di Simone Inzaghi. In casa partenopea, tuttavia, si sta parlando molto di calciomercato. Proprio su quest’ultimo aspetto, per il team azzurro bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Napoli, Boniek fa felice Luciano Spalletti: “Acquisto di Bereszynski? E’ tra i migliori terzini della nostra Serie A “

Zibì Boniek, vicepresidente della UEFA, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Cosa posso dire su Bereszynski? E’ tra i migliori terzini della Serie A. E’ sia roccioso che fastidioso. La squadra guidata da Luciano Spalletti è motivata per vincere quest’anno lo Scudetto. Il Napoli ha un po’ di vantaggio in classifica, gira e gioca bene. Il Mondiale in Qatar è finito, i calciatori sono abbastanza riposati”.

L’ex calciatore della Roma e della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Proprio per tutti questi motivi, il Napoli non deve più nascondersi. Gli azzurri, infatti, sono i favoriti per vincere il campionato di quest’anno”. Queste dichiarazioni di Boniek faranno sicuramente sia ad Aurelio De Laurentiis che Cristiano Giuntoli, visto che stanno cercando di chiudere per l’arrivo di Bereszynski.

Il terzino polacco, di fatto, è ormai prossimo a trasferirsi in azzurro, considerando che si stanno ormai limando i dettagli per uno scambio di prestito con la Sampdoria tra lui e Zanoli. Bereszynski verrà in prestito con diritto di riscatto, mentre il giovane calciatore si trasferirà in Liguria con la formula del prestito secco.