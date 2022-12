Inter, buone notizie per Inzaghi: accordo vicino in vista del Napoli

A pochi giorni dal confronto di campionato con il Napoli, in casa Inter si registrano novità interessanti per Inzaghi e i tifosi nerazzurri

La squadra di Simone Inzaghi ieri ha superato la Reggina del fratello Pippo. I calabresi, tra le squadre più in forma del campionato cadetto, si sono arresi per 2-0 nel test del Granillo. Il più piccolo dei fratelli Inzaghi ha incassato notizie positive in vista della ripresa del torneo di Serie A. Il tecnico piacentino però potrebbe ricevere un’altra interessante novità nelle prossime settimane.

Con l’avvicinarsi di gennaio, cresce l’attenzione dell’Inter verso uno dei temi caldi dei prossimi mesi. La dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a sbrogliare la matassa prima che il nodo diventi impossibile da dirimere. La priorità della società interista è rappresentata dal rinnovo di uno dei suoi big.

Calciomercato Inter, ottimismo sul rinnovo di Milan Skriniar: parti più vicine dopo gli ultimi colloqui

‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto un nuovo punto sulla situazione di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con l’Inter tuttavia in casa nerazzurra regna l’ottimismo in merito al suo rinnovo.

L’ultimo incontro tra le parti ha visto infatti un avvicinamento importante tra le parti. Il vertice, durato due ore, ha fatto lievitare la proposta della società meneghina. I dirigenti interisti hanno offerto un contratto di 6 milioni di euro netti a stagione. Cifra che garantisce al difensore ex Sampdoria un consistente aumento rispetto ai 3.8 milioni percepiti in questo momento.

La cifra però resta comunque notevolmente inferiore rispetto ai 9 milioni di euro netti prospettati dal PSG nel recente passato. Non è infatti un mistero che il club parigino abbia bussato prepotentemente alla porta dello slovacco già durante l’estate scorsa.

Skriniar esamina la proposta. Da parte sua e dei suoi agenti non è mai stata chiusa la porta all’Inter. Il dialogo è rimasto sempre aperto. Dallo stesso entourage del calciatore, come scrive ancora la ‘Gazzetta’ filtra interesse per l’offerta presentata dal club del presidente Zhang. Le parti dovrebbero ora rivedersi dopo le feste, a metà gennaio, quando il calciomercato sarà entrato nel vivo. Il giocatore vuole restare comunque concentrato sul terreno di gioco. Alle porte c’è già il determinante confronto con il Napoli.