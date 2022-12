🤯 “Io al Napoli…”: Calciomercato, l’attaccante svela il segreto

Il calciomercato del Napoli è sempre più interessante, arriva anche la rivelazione dell’attaccante sul suo futuro all’ombra del Vesuvio

Il Napoli affronterà questo mercato di gennaio con molta calma, consapevole che se ci saranno delle occasioni, verranno sfruttate. Le operazioni più importanti verranno fatte dalla prossima estate e lì ci sono già alcuni movimenti interessanti. Come la probabile cessione di Hirving Lozano, visto il rinnovo che alle cifre attuali appare molto complicato. Poi l’arrivo di un altro centravanti, soprattutto se Victor Osimhen non dovesse continuare in maglia azzurra. Già l’anno scorso c’erano state voci insistenti riguardo il suo passaggio al Manchester United.

E’ chiaro che in tal caso i profili monitorati sarebbero tanti. Tra questi, rientra quello di Walid Cheddira, attaccante del Bari reduce dal Mondiale disputato con la maglia del Marocco. Un’esperienza esaltante a livello di squadra, un po’ meno a livello individuale, ma tant’è. Il centravanti si è messo in mostra in Serie B, nel club di Luigi De Laurentiis -figlio del presidente del Napoli Aurelio- e su di lui ci sono tantissimi club di massima serie, italiana ed estera. E proprio lui ha parlato del suo futuro.

Napoli, Cheddira e il futuro lontano dal Bari

Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica: “Non sento le voci di mercato, non ci penso. Noi pensiamo solo al campo, le idee sono chiare, ma io al Napoli, Torino, Lazio, non ne sapevo nulla. Si vedrà in futuro, a Bari sono felice”. Poi sull’esperienza al Mondiale: “Maglie prestigiose ne ho portate a casa, come quelle di Leao, Mertens e Perisic, tutti molto disponibili e gentili con me”. Parole che mettono in evidenza l’umiltà di un giocatore che nei prossimi mesi può fare il grande salto.

Ma per adesso Cheddira sembra non pensare al futuro. E’ chiaro che il Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale in caso di addio dal Bari, visto che entrambi i club appartengono alla Filmauro. E il centravanti marocchino avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in un club che disputa la Champions League.