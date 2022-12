Calciomercato Napoli, alla fine salta tutto? Colpo di scena

Per il Napoli, in attesa che riprenda il campionato il prossimo 4 gennaio contro l’Inter, ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo le due amichevoli giocate in Turchia vinte contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli è caduto tra le mura amiche per ben due volte. Gli azzurri, infatti, hanno prima perso la partita contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina e poi quella contro l’ex squadra di Victor Osimhen, ovvero il Lille.

Le gare contro il Villarreal ed il club francese, considerando che erano due amichevoli, vanno sempre prese con le molle, anche se la sconfitta contro il Lille ha fatto un po’ male a tutto l’ambiente partenopeo. Perdere 1-4 in casa, di fatto, non fa mai piacere, anche perché i calciatori del Napoli volevano salutare i propri tifosi con successo.

Lo stesso Giacomo Raspadori, autore dell’unico gol azzurro della serata, ha ribadito nel post gara del dispiacere di tutto il gruppo di non aver chiuso il 2022 in casa con una vittoria. Il Napoli adesso è atteso dal big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma si sa che gennaio è il mese anche del calciomercato.

Calciomercato Napoli, la Salernitana si muove a centrocampo per Zurkowski: salta l’affare Demme?

In questi giorni, infatti, intorno al club partenopeo sono circolate tante indiscrezioni di mercato. L’ultima di queste voci riguarda, anche se indirettamente, Diego Demme. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta della Sport’, infatti, la Salernitana del patron Danilo Iervolino ha chiesto alla Fiorentina di Rocco Commisso il giocatore Szymon Zurkowski.

Il club granata, di fatto, avrebbe individuato nel giocatore polacco il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo di Davide Nicola. Nelle scorse settimane, infatti, il primo nome per la mediana della Salernitana è stato proprio quello di Diego Demme che, però, dovrebbe restare, almeno fino a giugno, ancora nel Napoli.

Il centrocampista tedesco, anche tramite alcune dichiarazioni del suo agente, aveva manifestato la volontà di voler giocare di più in questa seconda parte di stagione. Sia Luciano Spalletti che il Napoli, tuttavia, si sono mossi per cercare di convincerlo a restare ancora in maglia azzurra, cosa che alla fine dovrebbe proprio accadere.