Calciomercato Napoli, Giuntoli ha pronto il colpo: può accadere a gennaio

Il Napoli lavora non solo al presente ma anche al futuro. La società vuole ringiovanire la squadra con giovani di grande talento.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la netta capolista della Serie A. Il club partenopeo ha disputato una prima parte di stagione straordinaria, con il tecnico assoluto protagonista. Il tecnico è stato capace di realizzare il giusto mix tra gioventù ed esperienza, qualità e quantità. Giuntoli ha messo a segno colpi di grande livello, tutti acquistati a basso costo. Il club partenopeo ha chiuso il 2022 al primo posto in classifica.

La squadra ha disputato anche una buona prima parte di Champions League, ha dominato il suo girone ed ha conquistato prestigiose vittorie contro Ajax e Liverpool. Il direttore sportivo azzurro è stato capace di mettere a segno come quelli del calibro di Kim Min Jae e Kvicha Kvaratskhelia, due talenti giovanissimi e che subito hanno mostrato il proprio talento nel nostro campionato.

Il calciomercato del club azzurro non si ferma e anzi Giuntoli sonda il mercato dei giovani, sia sul mercato internazionale che in Serie A. Il progetto di ringiovanimento della rosa del club azzurro continua ed anche a gennaio il dirigente potrebbe realizzare ulteriori colpi. Il Napoli nelle ultime settimane ha messo nel mirino il giovane talento, trequartista di proprietà dell’Udinese, Lazar Samardzic.

Napoli, si lavora al colpo Samardzic: Giuntoli valuta la formula

L’ex calciatore del Salisburgo ha pian piano guadagnato posizioni nella formazione di Sottil ed ora è uno degli uomini del futuro dell’Udinese. Il Napoli vuole anticipare le big europee ed è pronto al super colpo. Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato in diretta le intenzioni del club azzurro e le prossime mosse del dirigente sportivo campano.

Secondo De Maggio il Napoli sta spingendo per chiudere tutto e acquistare Samardzic dall’Udinese. La volontà del club è di lasciare il giocatore in prestito fino a giugno e solo in estate si aggregherebbe alla squadra di Spalletti. La società monitora i giovani talenti e Samardzic è uno dei profili più intriganti sul mercato. Spalletti da tempo esalta le qualità del calciatore ed ora la società potrebbe regalargli un nuovo talento.