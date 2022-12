💥 “Si cercherà una nuova squadra”: Napoli, saluta tutti e se ne va

Il Napoli a gennaio effettuerà una cessione che mescola le carte in vista della seconda parte di stagione: si cercherà una nuova squadra

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Inter il prossimo 4 gennaio, ma nel frattempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per puntellare la rosa. Il club partenopeo vuole mettere a posto gli ultimi tasselli prima di affrontare il tour de force di gennaio. La squadra di Spalletti se la vedrà in un mese con Inter, Juventus e Roma. Tre sfide importantissime, senza dimenticare Sampdoria e soprattutto il derby con la Salernitana. Ciò che succederà nelle prossime settimane potrebbe essere decisivo ai fini della vittoria dello scudetto.

Ma il Napoli ha dimostrato di avere le carte in regola per battere chiunque, non solo in Italia, ma anche in Europa. Restano scolpite nella memoria le vittorie contro Liverpool e Ajax, che hanno permesso ai partenopei di concludere il girone di Champions League al primo posto. A gennaio ci saranno diversi movimenti che vedranno come protagonisti i portieri, viste le situazioni in bilico di Salvatore Sirigu e Davide Marfella, con Nikita Contini che potrebbe far ritorno ‘a casa’.

Napoli, Marfella cerca squadra

L’edizione di oggi di Tuttosport si è soffermato sul calciomercato dei portieri del Napoli: “Dalla Sampdoria tornerà Nikita Contini, che sarà il terzo portiere dietro Meret e Sirigu. Davide Marfella si cercherà una nuova squadra in Serie C, dove proverà ad accumulare esperienza”. L’arrivo di Contini è importante soprattutto per una questione di liste, visto che andrà a occupare il posto che lascerà vacante Alessandro Zanoli, che andrà in blucerchiato, per far posto a Bartosz Bereszynski.

Dunque, secondo il quotidiano ad andar via non sarà Sirigu, che ha passato più tempo in infermeria che in campo. Bensì Marfella, che tra l’altro dovrebbe avere il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Nelle amichevoli che ha giocato con la maglia azzurra, ha dimostrato di aver bisogno di più esperienza: un portiere per esprimersi al meglio deve giocare. E il suo addio a gennaio sarebbe scontato, destinato Serie C.