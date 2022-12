Calciomercato Napoli, salti di gioia per Spalletti: stavolta è fatta per davvero

Il Napoli ha ormai chiuso il suo primo importante colpo di mercato per il 2023. I dettagli dell’operazione per rinforzare la rosa di Spalletti.

Il Napoli si muove sul mercato e ha ormai già chiuso il primo colpo. Giuntoli e De Laurentiis ha lavorato a lungo durante la sosta per assicurare a Spalletti un importante rinforzo per la sua rosa. Dovrebbe arrivare ancora qualcos’altro nelle prossime settimane, a partire dalla riapertura ufficiale dei trasferimenti da inizio gennaio, ma intanto il tecnico toscano può sorridere.

La squadra campana ha infatti bisogno di puntellare la rosa, soprattutto in difesa e a centrocampo, così da farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. Il 4 gennaio, infatti, il Napoli tornerà in campo con una difficile trasferta in casa dell’Inter e, in rapida successione, dovrà poi vedersela con Sampdoria e Juventus. Due big match in pochi giorni, per saggiare la forma dei partenopei al rientro post Mondiale e in cui andranno confermate le ambizioni di scudetto.

Gli obiettivi sul mercato sono noti da tempo: un terzino destro, per far rifiatare Di Lorenzo, e un regista basso a centrocampo. Quest’ultima operazione è vincolata innanzitutto alla partenza di Diego Demme, mentre la prima ha meno limitazioni, anche se il club deve comunque liberarsi di un giocatore. E la prima di queste due trattative è praticamente conclusa, scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’.

È fatta per il terzino: scambio tra Sampdoria e Napoli

Mancherebbe infatti solo la firma e il comunicato ufficiale, ma l’accordo tra le parti è già stato trovato. Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe dunque per regalarsi per Natale Bartosz Bereszynski, 30enne terzino destro della nazionale polacca in forza alla Sampdoria. Il giocatore è arrivato dal Legia Varsavia nel gennaio 2017 per 1,8 milioni, e da allora si è affermato come uno dei migliori giocatori della Serie A nel proprio ruolo.

La difficile situazione societaria e di classifica della Samp ha però convinto i genovesi a lasciarlo partire, in cambio di soldi e di una valida contropartita tecnica. In blucerchiato, dal Napoli, approderà il giovane Alessandro Zanoli in prestito. Il ragazzo di Carpi ha totalizzato appena 21 minuti in 3 partite, quest’anno, e l’obiettivo di Spalletti è di fargli fare esperienza per poi valutare meglio il suo futuro in azzurro.