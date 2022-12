Mercato Napoli, non solo Ounahi: assalto al talento della Serie A

Non solo il marocchino Ounahi, il Napoli ha in mente anche un altro nome per il suo centrocampo ed è un giocatore che già milita in Serie A: i dettagli.

Pensare al presente significa anche preparare sotto i piedi il terreno giusto per non inciampare in futuro. Nel tentativo di poter contare su giocatori giovani e al contempo con pretese economiche lecite, il Napoli prova ad anticipare sui tempi le concorrenti per i calciatori più in gamba, che cominciano ad emergere facendosi notare.

È per questo che la società di Aurelio De Laurentiis punta a Ounahi dell’Angers, dopo aver disputato un Mondiale altisonante con il Marocco in Qatar. Tuttavia, non è il solo nome a balzare fuori dal taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: il club azzurro monitora anche il profilo di Lazar Samardzic.

Il calciatore si disimpegna in Serie A con l’Udinese e in tal senso, eventualmente di comune accordo con il club friulano, il Napoli avrebbe già in mente la strategia per concludere la trattativa per il classe 2002, tedesco di Berlino.

Napoli su Samardzic dell’Udinese: contatti avviati

Secondo le informazioni riferite da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, da parte della società partenopea ci sarebbero stati più di semplici sondaggi. Il piano sarebbe quello di concludere la trattativa a gennaio con l’Udinese, onda evitare l’assalto di varie concorrenti a giugno, ma portare Samardzic in squadra solamente in estate. In tal modo il centrocampista trascurerebbe i prossimi sei mesi in forza all’Udinese, per ciò che resta dell’attuale campionato.

La bottega friulana è cara e ciò si sa. Ciò che può aiutare il club azzurro nella trattativa sono i rapporti fra le due dirigenze, consolidate negli anni e fondati sulla reciproca stima ed amicizia. Perciò i canali comunicativi con l’Udinese sono stati aperti da tempo e c’è un’opera di avvicinamento anche al calciatore, stellina della squadra bianconera e con grandi prospettive in suo favore. L’accordo in essere fra l’Udinese e il tedesco scadrà nel 2026, quindi è ancora molto lungo, ma la sensazione è che trattenere il gioiellino sarà molto difficile.