😲 “Ho notato una differenza nei napoletani”: l’ex Giaccherini a sorpresa

L’ex azzurro Emanuele Giaccherini ha sottolineato un aspetto che riguarda il carattere dei napoletani, emerso dalla sua esperienza in squadra dal 2016 al 2018.

Oggi è una delle voci di ‘DAZN’ ma Emanuele Giaccherini è stato un importante attaccante italiano. Fra le varie squadre di cui ha vestito la maglia in carriera figurano Juventus, Bologna, Napoli, Chievo. Società importanti per tradizione e con tifoserie calde. In particolare ha vissuto da vicino sia l’ambiente bianconero di Torino che quello azzurro di Napoli, due atmosfere contrapposte fra loro al punto che le sfide fra le due formazioni sono comunque considerate alla stregua di un classico.

Di entrambe le esperienze ha grandi e importanti ricordi, anche perché con la Juventus Giaccherini ha vinto due scudetti e una Supercoppa italiana. Tuttavia, pur non avendo trionfato col Napoli, l’esperienza è stata importante e ne conserve altrettanti momenti.

L’ex calciatore ne ha parlato intervenendo ai microfoni di ‘1 Football club’ in onda su ‘1 Station Radio’: “A Napoli prima c’era uno scenario differente, ora ho notato una differenza nei napoletani ovvero maturità da parte della tifoseria. Il pubblico e la gente di Napoli sono cresciuti. Quindi alcuni calciatori tra i nuovi arrivi sentono meno la pressione, non sono a conoscenza della rilevanza dello scudetto in questa piazza. Ad esempio Kvara, che sta facendo cose incredibili, sembra che abbia meno responsabilità rispetto a per esempio Insigne o Koulibaly”.

Giaccherini: “Napoli straordinario, se la giocherà fino alla fine”

Napoli e Juventus sebbene vivano due situazioni societarie e di squadra ad oggi molto diverse, comunque fino alla fine del campionato saranno accomunate dalla lotta per il vertice della classifica. Giaccherini non ha dubbi sulle possibilità degli azzurri: “Stanno facendo qualcosa di straordinario, Spalletti è incredibile nel suo operato. I nuovi stanno sostituendo in modo egregio i calciatori andati via in estate. Le due sconfitte in amichevole non contano. Fino alla fine dell’anno se la giocheranno per lo scudetto, potrebbe essere la volta buona. La Juventus aveva raggiunto equilibrio e continuità prima della sosta, ora la squadra non deve lasciarsi influenzare dalle vice extra-campo”.

Sulla possibilità di cambiare in corso d’opera per essere sempre più camaleontico da parte del Napoli, Giaccherini ha concluso: “Le cose funzionano, Spalletti ha trovato il suo giocattolo. Cercare soluzioni diverse e trovare alternative importanti nelle amichevoli è un bene, poiché le rivali cominciano a prendere misure. È necessario avere diverse opzioni sulle quali puntare. Spalletti è un maestro”.