😱 Napoli, sconvolto il mercato: doppio colpo da brividi

Il Napoli non si ferma più sul mercato, e guarda già alla prossima stagione. Giuntoli ha pronto un clamoroso doppio colpo per Spalletti.

Il Napoli non si ferma, e mentre lavora incessantemente ai colpi per rinforzare la rosa il prossimo gennaio, dall’altro lato guarda anche al futuro. Il rinnovamento della squadra di Spalletti continua, anche se in questa stagione i risultati sono già stati ben oltre le aspettative. Il metodo Giuntoli è sempre lo stesso: monitorare con largo anticipo giocatori giovani e ancora non affermati, da acquistare a poco e valorizzare in azzurro.

A gennaio i due nomi caldi dovrebbero riguardare il terzino destro e il regista basso di centrocampo. Sul primo caso, è ormai quasi certo l’arrivo di Bereszynski della Sampdoria, con Zanoli che andrà in prestito a Genova. Sul secondo, tutto dipenderà dalla cessione di Demme, ma in cima alla lista del ds dei campani c’è già Lukic del Torino, anche se nulla è ancora deciso.

Ma nel frattempo è bene guardare al futuro, studiando bene le operazioni dietro a due dei talenti emergenti del calcio italiano, non solo di Serie A. Il Napoli vuole infatti assicurarsi un solido controllo sui migliori giovani in Italia, e nel suo mirino per l’estate ci sono due nomi molto interessanti, stavolta in attacco. A parlarne, quest’oggi, è il ‘Corriere dello Sport’.

Doppio colpo per il Napoli: Giuntoli e De Laurentiis rifanno l’attacco di Spalletti

Il primo nome è in realtà abbastanza scontato: stiamo parlando di Walid Cheddira, 24enne centravanti marocchino nativo di Loreto, grande protagonista in Serie B con 9 reti in campionato. L’attaccante, che abbiamo visto all’opera anche ai Mondiali in Qatar, è di proprietà del Bari, l’altro club di De Laurentiis, e la trattativa per lui dovrebbe quindi essere abbastanza agevole.

Discorso diverso per Lazar Samardzic, il 20enne serbo-tedesco dell’Udinese, grande rivelazione della stagione in Serie A. Il trequartista ex RB Lipsia è uno dei talenti in rampa di lancio del campionato italiano, e il club friulano non lo cederà di sicuro a un prezzo basso. Ma il Napoli è in ottimi rapporti con i Pozzo, e muovendosi fin da ora Giuntoli è convinto di riuscire ad anticipare la concorrenza ed evitare un’asta per il giocatore.