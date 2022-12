Napoli-Juventus, il prepartita è già infuocato: le prime bordate

Napoli Juventus si preannuncia una sfida infuocata, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di un bianconero sulla lotta scudetto in Serie A.

Manca poco alla ripresa del campionato di Serie A, e pure alla prima sfida stagionale tra Napoli e Juventus. Infatti, per la particolare conformazione dei calendari di questa stagione, dovuta al Mondiale autunnale in Qatar, la sosta è arrivata ben prima della fine del girone d’andata. Partenopei e bianconeri, da anni divisi da una forte rivalità, non si sono quindi ancora affrontati nemmeno una volta.

Succederà però al Maradona il 13 gennaio prossimo, dopo che gli azzurri avranno affrontato in trasferta Inter e Sampdoria. La situazione tra le due squadre, in questo momento, non potrebbe essere più differente, con il Napoli ampiamente primo in classifica e ancora imbattuto in Italia. La Juventus invece ha deluso molto fin qui, anche se dopo la recente rimonta è risalita al terzo posto, ma è stata clamorosamente esclusa dalla Champions League.

Nonostante i dieci punti in favore dei partenopei che separano i due club, la corsa scudetto è ancora apertissima. La rimonta bianconera sembra infatti promettere una battaglia davvero infuocata nei prossimi mesi, che sarà inaugurata proprio dallo scontro diretto del 13 gennaio. Gara per cui i ragazzi di Allegri sono già ben preparati, e dopo la vittoria in amichevole di ieri sul Rijeka lanciano un messaggio di sfida al Napoli.

La Juve lancia la sfida al Napoli per lo scudetto: le parole di Kean

A parlare dopo la vittoria sui croati è stato Moise Kean, in grande spolvero e autore della rete decisiva per la sua squadra. “Per lo scudetto sicuramente c’è il Napoli, ma ci siamo anche noi” ha ricordato l’attaccante piemontese. Dimostrazione che, a dispetto di quanto si sarebbe potuto dire solo poche giornate fa, la Juve oggi sa di essere tornata in corsa per vincere la Serie A.

“Noi ci faremo trovare pronti, cercheremo di non sbagliare le partite in cui possiamo prendere più punti” ha continuato Kean, con un ovvio riferimento proprio all’incontro col Napoli. In caso di vittoria, i bianconeri strapperebbero tre punti puliti agli avversari, con ancora il ritorno a Torino da giocare. Anche perché, nel frattempo, i ragazzi di Spalletti non hanno dimostrato di essere nella forma migliore, nelle ultime amichevoli precampionato.