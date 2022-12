Napoli, adesso è ufficiale: succederà dopo Natale

Adesso è arrivata anche l’ufficialità sul sito del Napoli e profili social: succederà dopo Natale, la data cerchiata in rosso

Il Napoli viene da due sconfitte in amichevole contro Villarreal e Lille, con sette gol subiti in totale. La squadra ieri si è ritrovata insieme a una cena privata organizzata dai calciatori. Presenti anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis e Luciano Spalletti. L’obiettivo era ricompattarsi prima delle feste natalizie, scambiarsi dei doni e farsi gli auguri appunto, come una vera e propria famiglia. A gennaio si riprenderà il campionato contro l’Inter, uno scontro diretto importantissimo, il primo dei tre che si giocherà a gennaio, prima anche di Juventus e Roma.

Oggi c’è stato l’ultimo allenamento prima delle feste natalizie, come riferito anche dal sito ufficiale del Napoli. Tutti in gruppo, anche Amir Rrahmani che ha completamente smaltito l’infortunio subito allo Zini contro la Cremonese. Salvatore Sirigu e Diego Demme, invece, hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Poi c’è una novità che è diventata ufficiale e riguarda tutta la squadra.

Napoli, è ufficiale: ecco quando la squadra si radunerà

Il Napoli si radunerà a Castel Volturno il prossimo martedì 27 dicembre, per preparare al meglio la partita con l’Inter. Una data cerchiata in rosso. Niente più amichevoli, niente di niente. Tutti insieme verso il 4 gennaio, verso lo stadio Giuseppe Meazza, che negli ultimi anni ha dato solo dispiaceri. Stavolta Spalletti e i suoi vogliono conquistare punti, possibilmente il bottino pieno che manca in Serie A dalla stagione 2016/17, quando c’era Maurizio Sarri in panchina. Mentre Gattuso conquistò la vittoria in Coppa Italia nel 2020.

In caso di sconfitta, l’Inter verrebbe estromessa dalla lotta scudetto. Già adesso la posizione dei nerazzurri è in bilico, con cinque sconfitte di cui quattro negli scontri diretti. Anche se, in fin dei conti, il campionato è ancora molto lungo. E non si sa come torneranno le squadre dopo la sosta invernale. Il Napoli ha avuto cinque ‘mondialisti’, molto importanti per Spalletti anche se Osimhen e Kvaratskhelia sono rimasti ad allenarsi con Spalletti e il resto della squadra.