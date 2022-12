“Un suicidio…”: Napoli, l’allenatore vede lo scudetto

Il Napoli inizierà di nuovo il campionato a gennaio come tutte le altre: l’allenatore ha le idee chiare su cosa succederà

Lo scudetto manca al Napoli da trentadue anni e a breve saranno trentatré. Di Lorenzo e compagni stanno disputando una stagione straordinaria, voglio vincere ed entrare nella leggenda, lì dove ci è riuscito solo Diego Armando Maradona alla fine degli anni ’80. Cosa succederà lo dirà solo il tempo, per adesso i partenopei sono a +8 sul Milan, che fin qui si è dimostrato il contendente più agguerrito. L’obiettivo è quello di portare a casa la seconda stella e anche la Juventus e l’Inter vogliono rientrare nella corsa.

Tutte sperano in dei passi falsi del Napoli, per ridurre il gap coi primi della classe. Ma, appunto, il destino non è nelle mani di Milan, Juventus e Inter. Dipende tutto dalla squadra di Luciano Spalletti, che se dovesse continuare così come ha concluso la prima parte di stagione, non ci sarebbe storia per nessuno. E’ più o meno questo quello che pensa Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori.

Napoli, le parole di Ulivieri sullo scudetto

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte: “E’ positivo perdere in amichevole, perché rimette la squadra ai ritmi e le idee di quando aveva interrotto il campionato. Queste due sconfitte sono figlie della gloria dei partenopei durante la prima parte di stagione. Spalletti fa bene a fare qualche esperimento, perché un cambio modulo può essere positivo se in stagione ci sarà bisogno di cambiamenti per vincere”. Poi continua: “Rimontare sul Napoli credo sia un’ipotesi remota, a meno che non avvenga un suicidio”.

Parole chiare da parte Ulivieri, che crede fortemente nella vittoria dello scudetto dei partenopei. Anche perché i punti di distacco sono tanti e fino a questo momento, solo Fiorentina e Lecce hanno fermato il Napoli, tra l’altro all’inizio della stagione, quando ancora c’erano delle defezioni. Poi da Lazio e Liverpool è nata una nuova squadra, in grado di battere chiunque. E le contendenti lo sanno.