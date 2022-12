“Nessuno scambio di figurine”: caso Juve-Plusvalenze, la sentenza di Sebastiani è netta

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto a Tv Play per commentare la situazione legata alle plusvalenze e al caos Juve.

La Juve di Massimiliano Allegri ha vissuto un finale di 2022 molto turbolento. Se le vicende calcistiche sono andate pian piano migliorando, la stessa cosa non si può dire per ciò che accade fuori dal campo. Il mese scorso la società ha annunciato un consiglio di amministrazione straordinario che ha visto le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e diversi membri della dirigenza. Una situazione complicata legata all’operazione Prisma ed a situazioni piuttosto complicate.

Nelle ultime ore la società bianconera è di nuovo al centro delle polemiche. Il club bianconero è minacciato dalle indagini sulle plusvalenze, riaperto a sorpresa, e oltre ai bianconeri sono finite nel mirino diverse società italiane. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play ed ha commentato la vicenda:

“E’ una sorpresa per tutti, però siamo consapevoli che c’è questa situazione della Juventus e ci sta che si voglia mettere mano a questa storia. Noi eravamo e siamo tranquilli. Questa cosa riguarda le operazioni con la Juventus e devono spiegarci dove sono le anomalie. Voglio precisare che, semmai ci fosse il bisogno, noi abbiamo incassato soldi e bonus, non c’è stato scambio di figurine”.

Juve, Sebastiani fa chiarezza sulla questione plusvalenze

Il patron del club abruzzese ha chiarito ancora una volta la situazione e le operazioni con la Juventus: “Hanno riaperto questa cosa per le carte della procura di Torino. Sono problemi della Juve, o al massimo possono esserlo di altri. Io sono più che tranquillo. Leggo che mi si contesta Brunori, poi allo stesso tempo sento dire che merita di giocare a livelli più alti. Noi la nostra difesa l’abbiamo fatta diverso tempo fa”.

La situazione in casa Juve resta complicata, il club bianconero lavora intensamente alla ripartenza della Serie A e al prossimo impegno contro la Cremonese, ma fuori le questioni legale tengono in ansia tifosi e società. La situazione legata al caos plusvalenze è ripartita e magari con l’avvento del nuovo anno potrebbero esserci importanti novità. Sia i bianconeri che le altre società restano in attesa.