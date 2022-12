Calciomercato, Spalletti dice addio all’attaccante: ecco il colpo in arrivo

L’attaccante messicano Hirving Lozano potrebbe concludere la sua avventura a Napoli quest’estate. Ecco i nomi per il sostituto.

Arrivato con grandi aspettative nel 2019 per 38 milioni di euro, Hirving Lozano al Napoli ha solo parzialmente mantenuto le attese. Dopo una prima stagione in cui ha pagato anche il cambio di allenatore e il momento non positivo degli azzurri, nella sue seconda annata napoletana sembrava essere stato in grado di esprimere il meglio anche sottoporta.

Nell’anno del Napoli di Gattuso, Lozano è stato in grado di esprimere, almeno numericamente, i suo apice in magli azzurra: 43 presenze e 15 reti. Con l’arrivo di Spalletti, pur restando sempre nel giro dei titolari, i suoi numeri sono calati. La scorsa stagione stagione sono state solo 6 le reti. Quest’anno le cose sono cominciate un po’ meglio, con 4 gol in questa prima parte di stagione.

Il contratto recita scadenza nel 2024. Ma più che per un fattore tecnico il problema potrebbe essere l’ingaggio. Lozano infatti al momento è uno dei calciatori più pagati. Il suo accordo è stato firmato in un momento in cui il monte ingaggi del Napoli cresceva e De Laurentiis non aveva ancora varato quel taglio che, tra le altre cose, ha portato a diversi non rinnovi questa estate. Ecco quindi che sul messicano i ragionamenti potrebbero essere più econimici che tecnico-tattici, con un addio la prossima estate che non è così improbabile.

Napoli, Lozano potrebbe partire in estate

Tutto dipenderà da se si troverà un nuovo accordo quest’estate. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ciò non è una cosa così certa. Qualora il Napoli e Lozano non trovassero un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2024 ecco che l’idea della cessione prenderebbe piede. Il Napoli infatti non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a zero nel 2024.

A quel punto però in entrate si aprirebbe un posto per un esterno offensivo. Il nome caldo? Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar. Svedese di 24 anni e da un paio di stagioni anche nel giro della nazionale. Giuntoli avrebbe messo gli occhi su di lui e, in caso di addio del messicano, sarebbe pronto a fare un’offerta. Il valore di mercato di Karlsson si aggira sui 16 milioni. Una cifra abbordabile, soprattutto se dovessero entrare appunto i soldi di una cessione di Lozano.