Infortunati Inter, la situazione in vista della sfida contro il Napoli

Tengono banco gli infortunati dell’Inter in vista della sfida della 16^ giornata contro il Napoli. Inzaghi spera di poter recuperare gli ultimi acciaccati in vista della prossima sfida di campionato. Tutto pronto per la ripartenza della Serie A dopo la pausa Mondiale

Buone notizie dall’infermeria dell’Inter in vista della ripresa del campionato. Inzaghi potrebbe recuperare alcuni titolari in occasione della supera sfida della 16^ giornata contro il Napoli. Occhi puntati su Lukaku: l’attaccante belga dovrebbe recuperare totalmente dopo i recenti acciacchi muscolari accusati anche in Nazionale. L’ex Chelsea, dopo un Mondiale deludente, è pronto a far ritorno in campo e a trascinare i nerazzurri nella seconda parte della stagione. Inzaghi punterà forte su di lui per cercare di rilanciare l’Inter nel girone di ritorno.

Buone notizie per Lukaku, ma pollice in alto anche per i totali recuperi di De Vrij, Correa e Gosens. Il primo potrebbe scendere in campo già nella sfida contro il Napoli, mentre per quel che riguarda Correa, bisognerà valutare le condizioni del tendine d’Achille per cercare di capire se l’attaccante argentino potrà fare ritorno tra i disponibili già dalla 16^ giornata contro gli uomini di Spalletti.

Qualora Correa dovesse ricevere il via libera da parte dello staff medico dell’Inter, Spalletti potrebbe decidere di convocarlo per il match contro il Napoli almeno per allungare la panchina. Non trapela grande ottimismo, ma le prossime settimane saranno decisive per capire e valutare il da farsi.

Infortunati Inter, Gosens in rampa di lancio: out Darmian

Occhio anche al totale recupero di Gosens. Il terzino tedesco, dopo aver trascorso una prima parte di stagione decisamente ai margini nelle scelte di Inzaghi, ha smaltito totalmente il recente acciacco muscolare e proverà a convincere il tecnico nerazzurro a puntare forte su di lui nel girone di ritorno. L’ex Atalanta proverà a contendere una maglia da titolare a Dimarco, anche se l’ex Verona, per il momento, resta il favorito per una maglia da titolare.

Per quel che riguarda Darmian, invece, difficilmente l’ex United, Torino e Parma, riuscirà a tornare a disposizione di Inzaghi per il match della 16^ giornata contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno del terzino, scelto come sostituto ideale di Dumfries per la fascia destra.