🫢 Calciomercato Napoli, colpo Scudetto? L’annuncio rivela tutto

Cristiano Giuntoli lavora per regalare i migliori colpi sul mercato al Napoli e con esso a Luciano Spalletti, ma c’è chi invita alla calma.

Il Napoli ragiona sul mercato e ha in cantiere operazioni importanti. Cristiano Giuntoli vuole stupire tanto i tifosi quanto Luciano Spalletti. Su un colpo messo praticamente già a segno, però, c’è chi invita alla calma con le aspettative. Non viene sminuita l’operazione, assolutamente, ma si invita in ogni caso alla prudenza.

Il Napoli, quindi, è arrivato alle battute finali di un’operazione che permetterà al proprio capitano, Giovanni Di Lorenzo, di rifiatare. Si tratta, come è ormai ben noto già da diversi giorni, di Bartosz Bereszynski. Il polacco arriverà, grazie al mercato di gennaio, in prestito dalla Sampdoria.

Secondo ‘Sky Sport’, per la conclusione dell’affare servirebbe davvero poco. Gli ultimi dettagli, insomma. Resterebbe, infatti, da comprendere solamente come incastrare la differenza di ingaggio tra il terzino e Alessandro Zanoli (che di rimando andrebbe in prestito alla Samp). C’è però chi invita alla calma dopo l’entusiasmo mostrato. L’annuncio è arrivato in diretta.

Calciomercato Napoli, si attende Bereszynski ma in diretta si professa calma su questo colpo: le parole del giornalista

Intervistato a ‘Radio Punto Nuovo’, nel programma radiofonico ‘Punto Nuovo Sport Show’, ha perciò parlato il giornalista Giancarlo Padovan. Queste le sue parole in merito all’affare con la Sampdoria: “Bereszynski colpo Scudetto? Diciamo che è un po’ eccessivo definirlo così, ma di certo completa la rosa (ride ndr). Il Napoli ha tante certezze e l’organico lungo è una di queste. Il polacco va bene come vice Di Lorenzo, ma l’importante sarà non alterare la chimica trovata sinora”.

“La chimica di questa squadra – ha poi aggiunto Padovan proprio in merito all’ottimo affiatamento che Spalletti è riuscito a creare con i suoi giocatori – è uno dei veri motivi per cui il Napoli ha accumulato il vantaggio che ha ora in classifica”. La chiave, quindi, per lui sarà quella di non perdere quanto di raro creato, per continuare a macinare punti in Serie A e per provare ad andare più lontano possibile in Champions League.