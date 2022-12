😍 Napoli, recupero lampo in vista dell’Inter: Spalletti gongola

In casa Napoli Luciano Spalletti lavora per avere la rosa a completa disposizione per il big match di San Siro contro l’Inter.

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora in vista della ripresa del campionato. Il tecnico del club azzurro è stato protagonista di un grande inizio di stagione e la squadra ha dovuto fare però i conti con un’annata atipica. Per la prima volta, visto il Mondiale in Qatar, la Serie A ha affrontato un lungo stop e c’è curiosità per ciò che accadrà alla ripresa. Il Napoli ha terminato il 2022 con un grande vantaggio, ma ora dovrà subito affrontare diversi test pesanti.

Si riparte il prossimo 4 Gennaio e gli azzurri affrontano in pochi giorni prima l’Inter a San Siro e poi la Juventus (tutto intervallato dallo scontro con la Sampdoria). Gli ultimi test del club azzurro non sono stati molto rassicuranti e tra i tifosi c’è il lieve timore che la squadra abbia perso un pò di smalto.

Il club partenopeo ha disputato due match al Maradona contro Villarreal e Lille ed ha subito due cocenti sconfitte. Nello specifico c’è stata grande sorpresa per il ko contro i francesi con la squadra di Fonseca che ha vinto con un netto 4 a 1 a Napoli. Tra gli altri ha segnato anche il grande ex Adam Ounas, subentrato solo nella ripresa.

Inter-Napoli, le ultime sulla difesa

Il prossimo 4 Gennaio ci sarà subito una sfida decisiva in chiave scudetto e il Napoli non può perdere. L’obiettivo del tecnico è far sì che i reduci dal Mondiale trovino presto la giusta condizione, a partire in primis dal coreano Kim e dai centrocampisti Anguissa e Zielinski. Spalletti deve però fare i conti con la situazione in difesa ed è fondamentale avere presto il recupero di Amir Rrahmani.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il calciatore è pienamente recuperato anche se non ha mai giocato durante le amichevoli. Spalletti punta molto sul centrale e spera di averlo a disposizione, dal primo minuto. Rrahmani è recuperato e nei prossimi giorni il tecnico capirà se sarà possibile impiegare il giocatore nel big match, fin dal primo minuto.