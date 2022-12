Napoli, Di Lorenzo ora può chiedere le ferie arretrate

Il terzino destro di Castelnuovo di Garfagnana è l’infaticabile del Napoli: nel 2023 però può godere delle ‘ferie’ accumulate dal 2019 in poi

Nella seconda parte di stagione, il calendario sarà particolarmente fitto di impegni. Per dribblare la stanchezza, Luciano Spalletti dovrà fare riferimento a tutta la sua rosa per distribuire le fatiche e non appesantire eccessivamente nessuno dei suoi elementi.

Per questo motivo, lo scambio in dirittura d’arrivo tra Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski con la Sampdoria consente di avere un elemento di spessore internazionale nell’unica casella che aveva ancora bisogno di aggiungere qualcosa per aumentare le garanzie a disposizione di Spalletti. L’imminente arrivo del terzino polacco è un importante sospiro di sollievo anche per Giovanni Di Lorenzo, in campo con grandissima continuità negli ultimi anni.

Napoli, lo stacanovista azzurro può finalmente concedersi qualche pausa

Il prossimo innesto del terzino destro polacco permette a Luciano Spalletti di avere una rosa ancora più profonda per affrontare le asperità della seconda parte di stagione. Bartosz Bereszynski, reduce dal Mondiale in Qatar, consentirà all’allenatore toscano di prendere in considerazione l’ipotesi di ruotare i suoi uomini pure in un settore del campo in cui Giovanni Di Lorenzo ha trovato enorme continuità fino a novembre.

Il capitano azzurro è partito dal primo minuto in tutte le gare giocate da agostino fino alla pausa. Qualcosa impensabile da riproporre da gennaio fino a maggio quando gli impegni si moltiplicheranno e le gambe cominceranno a diventare più pesanti. L’innesto di un elemento di calibro internazionale permetterà a Di Lorenzo di poter godere di qualche ‘giorno di ferie’.

D’altronde, il numero 22 partenopeo ha saltato soltanto 14 minuti in Serie A (nel match del 29 ottobre contro il Sassuolo) e 16 minuti in Champions League (la somma del tempo in cui è mancato nelle sfide con Ajax e Glasgow Rangers).

Da quando è arrivato al Napoli, nel 2019, il terzino di Castelnuovo di Garfagnana ha sempre superato un minutaggio di 3500 minuti complessivo tra tutte le competizioni, mancando un numero di partite abbastanza ridotto. Soltanto dodici partite saltate mentre in tre sfide è subentrato dalla panchina. Infaticabile.