Napoli, la grande bugia di questi giorni: i tifosi si sono già rassegnati…

C’è fermento per la ripresa del campionato e l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Cosa farà il Napoli? La bugia di Giuntoli…

Il Napoli si prepara alla ripresa del campionato. I tifosi si aspettano, ovviamente, che la squadra possa tenere lo stesso rendimento avuto nella prima parte della stagione. Eppure, c’è qualcosa che ancora tiene in allerta la piazza: quanto visto durante questa sosta, non ha fatto un gran piacere ai tifosi. Certo, stiamo parlando pur sempre di amichevoli, eppure le sconfitte del Maradona contro Villarreal e Lille hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Servirà partire con il piede giusto il 4 gennaio, nella sfida che si giocherà a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Guai a lasciar trapelare uno scetticismo che rischia di diventare pericoloso. Spalletti dovrà essere bravo a non farsi sfuggire la situazione di mano, soprattutto qualora dovesse emergere un risultato negativo proprio nella sfida che vedrà il Napoli impegnato per la prima volta in campionato nel 2023. Ma la società ha in programma dei movimenti di mercato per la sessione invernale?

No, almeno sulla carta. In entrata ci sono giusto un paio di nomi che potrebbero fare al caso di Spalletti, soprattutto legati a potenziali partenze. Bartosz Bereszynski, ad esempio, pare essere finito nel mirino di Giuntoli, con Napoli e Sampdoria che avrebbero addirittura trovato una quadra già adesso per chiudere (con Zanoli diretto verso Genova).

Napoli, la grande menzogna di Giuntoli…

Al momento, dunque, sembra essere questo il movimento di mercato rilevante, con Demme e Sirigu alle prese con un conflitto interiore importante: restare a Napoli, nella speranza di lottare insieme alla squadra per vincere lo Scudetto, o andare altrove per giocare di più. Durante le prossime settimane verranno sciolte le riserve. Non si farà altro? Il club è stato chiaro, in maniera molto netta: nessun big si muoverà, ed almeno questo trapela dallo stesso club.

I big non si muovono, ma questo è un aspetto momentaneo che cela anche una sorta di menzogna. Si, perchè se è vero che De Laurentiis non farà partire nessuno dei suoi top a gennaio, è anche vero che in estate sarà tutto molto diverso. Da capire il futuro di Victor Osimhen, cosi come anche quello di Kim, arrivato a Napoli da nemmeno un anno.

Eppure, dovessero questi giocatori partire è chiaro che già adesso il Napoli ne starebbe parlando con i diretti interessanti. I big non si muovono, ma la verità l’avremo soltanto in estate. Possibile che Giuntoli stia già apparecchiando qualche cessione per la prossima estate? Si, ed il calciomercato è fatto anche di bugie (bianche, come in questo caso).