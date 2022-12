😮 Inter-Napoli, il big di Inzaghi punta al rientro: che grana per Spalletti

Il Napoli si prepara al rientro in campo che ci sarà , in Serie A, con il 4 gennaio: nel mirino c’è l’Inter, in cui un big punta ad esserci.

Il Napoli tornerà in Serie A il 4 gennaio, nel big match previsto a San Siro contro l’Inter. Si ricomincerà con una gara in cui è fondamentale non sbagliare. A tal proposito, stando alle ultime, c’è un big che punta al rientro. La notizia fa felice Simone Inzaghi, un po’ meno Luciano Spalletti.

C’è chi, nonostante il ritorno all’Inter in pompa magna, non è praticamente mai stato a disposizione di Simone Inzaghi nella prima parte di stagione. Si parla ovviamente di Romelu Lukaku, che dopo l’eliminazione del Belgio dai Mondiali in Qatar ha ancora più voglia di riscatto.

Il belga, infatti, ha adesso tutta una seconda parte di stagione per dimostrare al club nerazzurro di non aver commesso un ‘errore’ riprendendolo dal Chelsea. Specialmente dopo il passato e l’approdo in Premier League turbolenti. Adesso nel mirino dell’attaccante c’è solo il big match contro il Napoli.

Inter-Napoli, al rientro sarà già big match: Lukaku lavora sodo per esserci il 4 gennaio a San Siro

Il Napoli, con la ripresa della Serie A, quindi volerà a San Siro per affrontare l’Inter. Un big match fondamentale che la dirà lunga sulla seconda parte di stagione che prenderà il via. E lo sa bene anche Romelu Lukaku che adesso sta lavorando sodo per essere a disposizione di Simone Inzaghi.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante sta seguendo alla lettera il programma stilato dallo staff nerazzurro e non si fermerà neppure in questi giorni per le vacanze natalizie. Continuerà ad allenarsi, dal momento che l’obiettivo è quello di essere presente in campo contro il Napoli. Il gol in amichevole contro la Reggina gli ha ridato entusiasmo. Adesso, quindi, Spalletti e i suoi avranno un attaccante in particolare da dover riuscire a gestire nel corso di una gara che sarà fondamentale.