“Vorrei un’altra grande squadra”: Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

L’annuncio ha spiazzato i tifosi del Napoli di Luciano Spalletti. Arriva da uno dei giocatori azzurri e riguarda il suo futuro.

Manca poco per tornare in campo e rivedere il Napoli di Spalletti sul rettangolo di gioco. Gli azzurri sono chiamati ad un compito importante, ovvero quello di confermare quanto visto nella prima parte della stagione. Certo, non sarà semplice soprattutto in relazione a quella che è stata una sosta inedita e che ha tolto ritmo ad una squadra che stava andando avanti come un treno.

Il rientro in campo, tra l’altro, vede anche la grande incognita di una sfida tutt’altro che semplice da giocare. Quella contro l’Inter, infatti, sarà una partita chiave anche per capire quanto il Napoli riuscirà a recuperare quella solidità vista nei primi mesi. I nerazzurri sono avversari ostici da affrontare, e soprattutto c’è grande necessità per Simone Inzaghi di racimolare punti.

La distanza dalle prime posizione, ad oggi, è molto larga. L’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi, ed ecco che la sfida contro il Napoli assume un valore molto grande. Da capire, anche, come tornerà in campo Kvara dopo l’infortunio. Durante le amichevoli il georgiano ha avuto modo di misurarsi ulteriormente col campo e capire a che punto è la sua condizione fisica.

Napoli, l’annuncio di Elmas spiazza i tifosi

E’ anche vero che, in assenza del numero 77, ci sono state le prestazioni più che positive di Elif Elmas che nelle ultime partite ha mostrato in campo delle ottime cose. Il rapporto con la piazza è tornato positivo dopo mesi che hanno visto il macedone colpito dalle critiche per alcuni messaggi social relativi al suo costante ruolo di panchina.

In queste ore, però, ci sono state delle dichiarazioni molto particolari di Elmas. Il numero 7 azzurro ha parlato ai microfoni di ‘De Marke Sports’ anche del suo futuro: “Dopo il Napoli, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un’altra grande squadra“, ha annunciato lo stesso Elmas. “Ma è difficile parlarne ora, poiché è ancora presto e sono giovane”, ha ancora proseguito il macedone.