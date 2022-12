Calciomercato Napoli, annuncio in diretta: che capolavoro di Giuntoli

Il Napoli è pronto a ripartire, intanto arriva l’annuncio in diretta. Ecco l’ennesimo capolavoro di mercato da parte del DS Giuntoli

Scalda i motori, il Napoli di mister Luciano Spalletti. Il suo undici sarà atteso alla ripresa da una delle gare più difficili di tutta la stagione. Il 4 gennaio bisognerà andare verso Milano, per la ostica trasferta di San Siro: lì ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi ad attendere gli azzurri capolista, desiderosi di rompere le uova nel paniere all’ex Spalletti e di restare aggrappati come possono alla lotta Scudetto.

Scudetto che dipenderà molto dal cammino che il Napoli riuscirà a ritagliarsi in questo mese di gennaio. Il calendario si fa super ostico, con le gare contro Juventus, Salernitana e Roma che potranno davvero indicare il destino prossimo dell’intera stagione. Anche per questo la dirigenza azzurra sta lavorando per farsi trovare impreparata e proprio nel prossimo mese progetta un colpo che potrà essere utilissimo alla causa di Luciano Spalletti. A conferma, soprattutto, della sempre intelligente opera di rinforzo da parte del DS azzurro, Cristiano Giuntoli.

Napoli-Bereszynski, annuncio in diretta: Giuntoli cala l’ennesimo capolavoro della stagione

Colpo che avrà il nome e cognome di Bartosz Bereszynski. Il polacco è in arrivo dalla Sampdoria, in uno scambio di prestiti che porterà il giovane Alessandro Zanoli a imboccare la strada inversa, quella verso Genova. A confermare l’ormai imminente chiusura dell’affare, è il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che in diretta a ‘Kiss Kiss Napoli’ ha annunciato: “È un’operazione che si farà, si stanno limando gli ultimi dettagli”.

E ancora, il direttore di ‘TMW’ ha aggiunto: “Con questo colpo, il Napoli si aggiudica un calciatore di grossa esperienza come Bereszynski. E poi garantisce a un giovane come Zanoli di andare a raccogliere minuti in una squadra che ne ha bisogno come la Sampdoria”. Insomma, una win-win situation, che potrebbe rivelarsi nell’ultimo piccolo capolavoro di Cristiano Giuntoli. Migliorare ulteriormente questo Napoli è un affare titanico, eppure l’ex DS del Carpi sembra ad un passo da riuscirci davvero.