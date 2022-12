😱 Napoli-Osimhen, l’annuncio prima dell’Inter gela i tifosi

Il Napoli attende di ripartire, ma occhio all’annuncio che interessa anche Victor Osimhen. Ora sì che i tifosi tremano davvero

Meno di otto giorni e si tornerà in campo. Il Napoli scalda i motori per una gara che sarà tutt’altro che semplice. Ad attendere, infatti, la formazione di Luciano Spalletti il 4 gennaio, ci sarà l’Inter: i nerazzurri sono quasi all’ultima chiamata per la lotta Scudetto e promettono battagli agli azzurri. E fare risultato a San Siro contro gli uomini allenati e guidati da Simone Inzaghi, sarà impresa certamente ardua persino per una squadra bel oliata e studiata come quella partenopea.

Nonostante le amichevoli non siano state incoraggianti nelle ultime due uscite con Villarreal e Lille, il Napoli può essere ottimista e sorridere per il duro mese di gennaio che arriverà . I tifosi e tutto l’ambiente sanno di poter contare su un calciatore unico come Victor Osimhen, che si è dimostrato trascinante in questa prima parte di stagione. E la strapotenza fisica del nigeriano sta colpendo tutti, anche chi aveva già provato a prenderlo nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.

Ten Hag chiama di nuovo Osimhen allo United: i tifosi del Napoli tremano dopo l’annuncio

Ad agosto, infatti, il Manchester United aveva fatto sul serio. La super offerta di oltre 100 milioni di euro (più il coinvolgimento di Cristiano Ronaldo) non aveva smosso a sufficienza le resistenze del Napoli. Attacco sventato, ma soltanto una prima carica: guai a pensare che i Red Devils di Erik Ten Hag non possano tornare all’assalto di Victor Osimhen al primo momento possibile. Anche perché l’annuncio dello stesso tecnico olandese ha raggelato il sangue dei tifosi azzurri, a meno di 10 giorni dalla sfida contro l’Inter.

Alla BBC, Ten Hag ha infatti rivelato: “Abbiamo bisogno di un altro attaccante allo United, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo c’è necessità di prenderlo. Deve essere adatto ai nostri standard, che sono molto alti”. Parole chiare, quelle dell’ex Ajax: che il Manchester United progetti un nuovo e determinante assalto a Victor Osimhen?