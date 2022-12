“Semplice interesse”: Napoli, frenata inattesa per l’attaccante

Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Antonio Giordano ha fatto il punto sul Napoli nel corso dell’appuntamento odierno su ‘TvPlay’

Il Napoli mantiene gli occhi ben aperti sul calciomercato. Tra i discorsi in ballo ce ne sono diversi. Riguardano la clausola di Kim ma anche il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In più, come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’ sull’edizione di questa mattina, il club partenopeo segue anche una nuova pista che porta in Georgia.

La popolarità del Napoli nel Paese è cresciuta molto dopo l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia. Gli azzurri seguono adesso un altro attaccante. Di questo e non solo ha parlato questo pomeriggio il giornalista del quotidiano romano Antonio Giordano in diretta nel consueto appuntamento su ‘Twitch’ con ‘TvPlay’.

Calciomercato Napoli, Giordano a ‘TvPlay’ su Kvernadze: “Semplice interesse per lui”

Il giornalista napoletano Antonio Giordano ha parlato su ‘TvPlay’ dell’interesse della società di Aurelio De Laurentiis per Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano classe 2003 del Telavi. “Parliamo di un semplice interesse per il momento. Il Napoli lo sta seguendo. Ora qualsiasi interesse si trasforma in clamore. Per certi versi Kvernadze sembra il fratellino di Kvaratskhelia ma è naturale che quest’ultimo è un’altra cosa”.

I partenopei seguono anche il difensore del Lilla Djalò: “Il suo è un altro nome che piace. Bisogna ragionare in prospettiva, considerata la prossimità della fine del contratto di Juan Jesus, probabilmente lo stanno seguendo”. Il calciatore della società francese è stato recentemente al Maradona con la sua squadra nell’amichevole che lo ha visto vincere in maniera rotonda contro il Napoli.

Poi sulla possibilità di un passaggio di Giuntoli alla Juventus: “L’anno prossimo festeggerà i suoi 9 anni al Napoli, può essere che ci sia la volontà di fare nuove avventure. Ha fatto un grande percorso in azzurro. Fino a poco tempo fa però era più fuori che dentro. Poi però è riuscito ad imporsi con le sue idee e competenze anche in virtù di una vasta rete scouting. Ha sistemato gli argini dopo la sconfitta con l’Hellas Verona che scatenò De Laurentiis”.