😱 Giuntoli-Juve, è tutto vero: De Laurentiis ha già scelto il sostituto

Il Napoli potrebbe salutare il diesse Giuntoli nel caso in cui dovesse presentarsi una condizione ma De Laurentiis ha già il piano B

Le indiscrezioni riguardo ad un futuro bianconero di Cristiano Giuntoli si fanno sempre più insistenti. Il direttore sportivo del Napoli potrebbe finire alla Juventus alla luce di un clamoroso cambio di orizzonti che potrebbe realizzarsi nei prossimi mesi.

Sulla notizia di un possibile addio del direttore sportivo alla società del presidente Aurelio De Laurentiis è ora tornata anche la redazione di ‘TvPlay’. Secondo quanto emerso dalle verifiche dei colleghi il ds fiorentino potrebbe abbandonare il Napoli e trasferirsi alla Juventus prima della fine del suo contratto in scadenza a giugno 2024. Nel caso in cui dovesse prodursi questo clamoroso addio, comunque, gli azzurri non si farebbero trovare impreparati. Il club partenopeo ha già pensato ad un ‘piano B’.

Calciomercato Napoli, Giuntoli si è proposto alla Juventus: in caso di divorzio De Laurentiis pensa ad una coppia al timone

Già in passato si è parlato della possibilità di un addio al Napoli da parte di Cristiano Giuntoli. Adesso però quel divorzio che sembrava impensabile soltanto poche settimane fa potrebbe in realtà prodursi in estate. Secondo le informazioni in possesso di ‘TvPlay’, sarebbe stato proprio il dirigente fiorentino a proporsi alla Juventus e non viceversa.

La questione però non è semplice perché Giuntoli ha un contratto con il Napoli fino a giugno 20024 pertanto Aurelio De Laurentiis sembrerebbe intenzionato a lasciarlo andare via soltanto ad una condizione, ovvero dietro il pagamento di un indennizzo al club napoletano.

Il presidente partenopeo non ha infatti nessuna intenzione di risolvere il contratto di Giuntoli con un anno d’anticipo, considerato anche l’ottimo lavoro svolto dal ds, protagonista degli arrivi di Kim e Kvaratskhelia nel corso della scorsa estate.

Secondo quanto riferisce ancora ‘TvPlay’, in caso di separazione da Giuntoli, il Napoli avrebbe già pronta l’alternativa. De Laurentiis potrebbe decidere di puntare su Maurizio Micheli, che verrebbe affiancato dal veterano Walter Sabatini, responsabile dell’area tecnica. Con quest’ultimo ci sarebbero già stati dei semplici contatti.