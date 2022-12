Napoli, la soluzione a sorpresa di De Laurentiis dopo il grande rifiuto

Il Napoli cerca la soluzione al rompicapo: la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha un piano per dribblare le difficoltà emerse

Il calciomercato tiene banco. Nonostante tra otto giorni vi sia il delicato confronto di San Siro contro l’Inter, il Napoli è al centro di alcune voci. Una ha gelato i tifosi partenopei, che sognavano il grande colpo dopo le ottime performance lasciate ammirare durante il Mondiale in Qatar.

Cristiano Giuntoli tuttavia deve fare i conti con un’altra grana da risolvere. In merito ad un’altra operazione, infatti, sono giunte novità sicuramente non molto positive per la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro rimane comunque al lavoro per risolvere la matassa.

Calciomercato Napoli, tentativo a vuoto per eliminare la clausola di Kim, c’è comunque un’apertura

Già da varie settimane si parla della clausola rescissoria presente sul contratto del coreano Kim, rivelazione della prima parte di stagione. Il difensore può liberarsi tra l’1 e il 15 luglio per 50 milioni di euro. Il Napoli è al lavoro per non correre il rischio di vederlo andare via. La possibilità di subire lo ‘scippo’ da una delle formazioni di Premier League, abituate a muoversi a cifre consistenti, appare concreta.

Secondo quanto riferito da ‘Il Roma’, il Napoli al momento ha ricevuto una risposta negativa dagli agenti del calciatore in merito alla proposta di eliminare la clausola presente sul contratto. L’entourage del calciatore, tuttavia, ha mostrato un’apertura intorno alla possibilità di aumentare questa cifra. Si potrebbe dunque aumentare il prezzo inserito sui documenti, incrementando la cifra a 75 milioni di euro. Ammontare che consentirebbe al Napoli di ridurre il rischio d’addio di Kim in estate.

Il classe 1996 ex Fenerbahce, ingaggiato per sostituire Kalidou Koulibaly, è stato pagato 18 milioni pochi mesi fa. Finora ha preso parte a 20 partite tra campionato e Champions League. Prestazioni di alto livello e anche due reti per lui in Serie A, nelle sfide contro Monza e Lazio di agosto e settembre. Il difensore è stato impegnato pure durante il Mondiale, durante il quale è sceso sul terreno di gioco in tre circostanze.