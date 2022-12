😲 Calciomercato Napoli, pronta un’altra firma: incontro con De Laurentiis

Importanti novità per quanto riguarda il Napoli. De Laurentiis è pronto a chiudere, a breve potrebbe arrivare un’altra firma.

Giorni frenetici in casa Napoli. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, che vede gli azzurri dover difendere la prima piazza, la dirigenza lavora tra calciomercato e rinnovi. Giuntoli e De Laurentiis in queste settimane sono alle prese con diverse situazione che il patron azzurro vorrebbe risolvere quanto prima.

Archiviato l’attesissimo rinnovo di Stannis Lobotka e pronte ad iniziare le trattative per quello di Victor Osimhen (con tanto di piano B già pronto in caso di offerta monstre in arrivo per il nigeriano), la dirigenza azzurra si concentra su di un altro prolungamento di contratto, quello che riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Stando infatti a quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero stati i primi contatti per il prolungamento del difensore ex Empoli. Dopo i rinnovi di Meret, Zerbin e Anguissa, e dopo l’accordo trovato in questi giorni per Lobotka, il presidente del Napoli è pronto ad incassare un’altra firma sul prolungamento di contratto. Una firma importante visto che si tratta di quella del capitano azzurro.

Napoli, Di Lorenzo pronto al rinnovo: finirà la carriera al Napoli

Il Mattino parla di contatti già avviati ed un’offerta che, almeno per quanto riguarda gli anni di contratto, sarebbe stata già definita. Attualmente il contratto di Di Lorenzo scade nel 2026. Non ci sarebbe esigenza quindi di un rinnovo a stretto giro, ma la volontà delle parti è quella di legarsi fino a fine carriera. Per Di Lorenzo infatti sarebbe pronto un contratto di altri due anni, in pratica fino al 2028, anno in cui il calciatore avrà 35 anni. In pratica un accordo che legherà Di Lorenzo al Napoli per tutto il resto della carriera.

Arrivato nel 2019 dall’Empoli, Giovanni Di Lorenzo ha subito conquistato il posto da titolare. Nelle ultime tre stagioni non è mai sceso sotto le 30 presenze in campionato, saltando solo di rado qualche partita. Questa stagione, complici gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly è stato anche promosso a capitano della squadra. Un ruolo che, a quanto pare, il calciatore è intenzionato ad onorare per altre cinque stagioni da protagonista.