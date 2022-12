Inter-Napoli, ora cambia tutto: Spalletti si sfrega le mani, ultim’ora

Inter-Napoli è alle porte, e Spalletti ha ricevuto una bella notizia per la sua squadra. La capolista della Serie A è pronta alla sfida.

Manca pochissimo alla ripresa della Serie A, che torna finalmente in campo il 4 gennaio, e per il Napoli significherà moltissimo. La capolista e grande rivelazione di questi primi tre mesi di campionato italiano è infatti chiamata a confermarsi al rientro dalla sosta per i Mondiali, in un avvio davvero avventuroso. La prima partita dei ragazzi di Spalletti sarà infatti contro la ex squadra del tecnico di Certaldo, ma già alla terza se la dovranno vedere anche con la Juventus.

Il Napoli è dunque focalizzato sulla sfida di San Siro contro l’Inter quinta, e gli 11 punti di distanza in favore dei partenopei conteranno fino a un certo punto una volta in campo. Ecco perché Spalletti vuole presentarsi al meglio delle condizioni possibili con la sua squadra. Soprattutto dopo le ultime amichevoli contro Villarreal e Lille, concluse con due pesanti e sorprendenti sconfitte tra le mura amiche.

Ufficialmente, l’allenatore toscano avrà a disposizione la sua rosa al completo, almeno per quanto riguarda i giocatori fondamentali. Ma c’è molta attesa per capire lo stato di forma di Kvaratskhelia, apparso un po’ appesantito dopo il rientro dall’infortunio. Tuttavia, oggi Spalletti e il Napoli possono essere felici anche per un’altra notizia dell’ultim’ora.

Napoli al completo contro l’Inter: torna anche Rrahmani

Amir Rrahmani sarà infatti a disposizione contro i nerazzurri, come annuncia oggi la ‘Gazzetta dello Sport’. Il centrale difensivo kosovaro è tornato da un po’ ad allenarsi, e nei prossimi giorni lavorerà per recuperare definitivamente la condizione ottimale in vista della gara di Milano. La sua presenza in campo sarà di vitale importanza, dopo la lunga assenza per un problema agli adduttori, iniziata prima di metà ottobre.

Rrahmani ha giocato in tutto 11 partite in questa stagione, ovvero quasi tutte quelle svoltesi prima del suo infortunio (è rimasto in panchina solo il 31 agosto col Lecce). E le sue prestazioni sono state molto convincenti, dato che ormai stiamo parlando di un titolare. Durante la sua lunga assenza, che gli ha fatto saltare ben 9 incontri tra campionato e Champions) è stato comunque sostituito adeguatamente da Juan Jesus, peraltro ex Inter.