😲 Ronaldo al Napoli in coppia con mister x: la rivelazione spiazza tutti

Rivelazione Napoli sul mercato: secondo una fonte autorevole, c’è un obiettivo preciso per sostituire Osimhen, con un dettaglio a sorpresa.

Il calciomercato riserva sempre sorprese e rivelazioni clamorose, e le trattative attorno al Napoli e ai loro giocatori non fanno eccezione. In particolare l’ultima scoperta, resa pubblica oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che si è ritrovata a parlare dei piani del club partenopeo in attacco. In particolare, il Napoli sta già valutando le sue opzioni nel caso in cui dovesse partire Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano sta vivendo una stagione ancora migliore di quella scorsa, che già era stata eccellente, e ha attirato su di sé tanti occhi delle big d’Europa. L’interesse del Manchester United per lui è noto, e con Gakpo che va al Liverpool i Red Devils potrebbero puntare ancor di più sul napoletano. Ecco perché Giuntoli e De Laurentiis vogliono tenersi pronti in caso di partenza.

Senza fare follie, però, e continuando con la strategia che già la scorsa estate si è rivelata vincente. Scegliere giocatori giovani e funzionali, in grado di migliorare col tempo ed essere ceduti ad alte cifre in futuro. E secondo la ‘Gazzetta’, il nome in cima alla lista del Napoli è lo stesso che c’era la scorsa estate, quando per la prima volta il Manchester United si fece avanti per Osimhen.

Una coppia portoghese per sostituire Osimhen: non solo Ronaldo

La scorsa estate, i Red Devils si era presentati con una proposta orchestrato da Jorge Mendes, che voleva portare Cristiano Ronaldo in Campania in cambio del trasferimento di Osimhen a Old Trafford. Il club partenopeo, però, aveva pensato di affiancare a CR7 un attaccante più giovane e in linea con la propria politica di trasferimenti, ovvero Beto dell’Udinese. Il 24enne di Lisbona è stato la rivelazione della scorsa annata in Serie A, e si sta confermando anche quest’anno con 6 gol in 15 presenze in Serie A.

L’operazione si rivelò però troppo complicata a livello economico: un po’ per lo stipendio di CR7, e un po’ perché l’Udinese non voleva cedere la sua punta nemmeno per 40 milioni di euro. L’affare Ronaldo ormai è acqua passata, dato che il portoghese si è ormai accordato con l’Al Nassr, ma il Napoli non ha rinunciato affatto al suo connazionale. Per cui, se Osimhen dovesse partire, Beto sarebbe ancora il candidato numero uno a prenderne il posto in azzurro.