Napoli, assenza a sorpresa per Spalletti: niente Inter-Napoli, il motivo

Inter Napoli è ormai alle porte, ma Spalletti sa già che sarà senza uno dei suoi giocatori per la trasferta a San Siro. Spieghiamo il motivo.

Tutto pronto in casa Napoli per l’attesissima ripresa del campionato, il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. La formazione partenopea si presenta ai nastri di (ri)partenza della Serie A da prima in classifica, a più 8 sulla seconda e ancora imbattuta. Le ultime due amichevoli durante la sosta non hanno dato risultati positivi, questo è vero, ma Luciano Spalletti sente che il Napoli è pronto per riprendere la corsa scudetto.

Negli scorsi giorni sono arrivati inoltre segnali positivi dall’infermeria, con il pieno recupero di Rrahmani, che dovrebbe quindi essere al meglio per la gara contro l’Inter. La gara sarà molto importante per saggiare lo stato di forma fisica e mentale dei partenopei, che si trovano a più 11 sui nerazzurri. Sarà importante per il Napoli dimostrare di essersi messo alle spalle le gare con Villarreal e Lille, ed essere pronto a fare nuovamente sul serio.

Per la trasferta di San Siro, dunque, Spalletti potrà fare affidamento su tutti i giocatori che sono stati fondamentali nel percorso degli azzurri nei primi tre mesi della stagione. Formazione al completo, o quasi, per essere più precisi. Infatti l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ rivela che ci sarà un’assenza significativa nel club campano.

Napoli a San Siro senza il nuovo acquisto: ecco il motivo

Non sarà infatti della partita il polacco Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria scelto dal Napoli come vice Di Lorenzo. Il suo trasferimento al Napoli è ormai cosa fatta, anche il calciomercato non sarà aperto ufficialmente fino al 1° gennaio, ma ancora è presto per vederlo in campo. Infatti l’operazione dev’essere ancora sistemata nei dettagli con la Samp, soprattutto sulle cifre (anche se la distanza è davvero poca).

Per questo motivo, è praticamente impossibile che il difensore polacco possa essere a disposizione il 4 gennaio contro l’Inter. Un’assenza un po’ a sorpresa, dato che ne giorni scorsi anche ‘La Repubblica’ dava per certa la presenza di Bereszynski tra i convocati di Spalletti. Il terzino sarà probabilmente schierabile per il Napoli a partire dal match successivo, che sarà proprio contro la Sampdoria.