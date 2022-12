😲 Mercato Napoli, non solo Bereszynski: c’è un colosso a sorpresa

Il Napoli continua a piazzare colpi giusti sul mercato, e il prossimo è un altro rinforzo in difesa ex Serie A. Giuntoli pronto a chiudere.

Guardo lontano, il Napoli, e non solo in termini di stagione e corsa scudetto. Il ds Giuntoli sta infatti lavorando incessantemente sul mercato, e ha già concluso in linea di massima con Bereszynski della Sampdoria. Il terzino destro polacco andrà ad alternarsi a Di Lorenzo sulla fascia difensiva, aggiungendo ricambi alla rosa di Spalletti, ma i nuovi arrivi non sono finiti qui.

L’interesse principale della dirigenza del Napoli oggi consiste soprattutto nel tappare i buchi della formazione e trovare rimpiazzi per i futuri partenti, specialmente quelli a scadenza di contratto. Obiettivi quindi di lunga durata, ma d’altronde il gioco d’anticipo è sempre stato lo stile caratteristico di Giuntoli, come abbiamo visto la scorsa estate. Ora, il nuovo focus del direttore sportivo dei campani è trovare un altro centrale di difesa per il suo allenatore.

Attualmente nel reparto ci sono già gli intoccabili Rrahmani e Kim Min-jae, con Ostigard e Juan Jesus pronti a subentrare. Ma se il norvegese deve ancora maturare (solo 6 partite in stagione), il brasiliano va in scadenza a giugno e potrebbe non essere rinnovato. Ecco perché va trovato un rinforzo nel ruolo, e oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha confermato un nome che stava iniziando a girare da qualche tempo.

Giuntoli gioca d’anticipo per la difesa del Napoli: nuovo nome in arrivo

Il Napoli sarebbe pronto a muoversi subito, già a gennaio, per bloccare Tiago Djalò, classe 2000 del Lille di origine portoghese. I rapporti con il club di Ligue 1 sono da tempo buoni, e la recente amichevole è servita anche per rinsaldarli: per il suo difensore, i francesi chiedono 15 milioni. Una cifra su cui il Napoli è aperto a trattare e chiudere in tempi brevi.

Fisico imponente (190 centimetri d’altezza), ottime prestazioni in Francia, e tanta voglia di riscattarsi in Serie A dopo il fugace passaggio dai ragazzi del Milan, Tiago Djalò pare il nome ideale per i partenopei. Inoltre, si tratta di un giocatore molto polivalente, con ottime capacità tattiche e atletiche. Il portoghese può anche essere impiegato come terzino, sia a destra che a sinistra, rivelandosi un’arma in più per Spalletti.