Napoli, ufficialità e salti di gioia: De Laurentiis e i tifosi esultano

Il Napoli si ritrova, dopo le vacanze natalizie, e torna a disposizione di Luciano Spalletti in allenamento: c’è un ritorno ufficiale.

Il Napoli ha quest’oggi svolto l’allenamento previsto al seguito di Luciano Spalletti. Il gruppo azzurro, quindi, si è ritrovato dopo le vacanze natalizie. E prima del nuovo anno ha iniziato a lavorare in vista del big match che giocherà contro l’Inter. C’è un rientro in campo.

Il 4 gennaio del 2023, quindi, il Napoli volerà a Milano e scenderà in campo contro l’Inter a San Siro. Alla prima della ripresa del campionato sarà perciò subito big match. Spalletti tornerà nel suo ex stadio con la sua squadra e con l’obiettivo di mantenere ben saldo il primo posto in classifica di Serie A.

Questa mattina, con tale scopo, il gruppo azzurro si è ritrovato a disposizione del proprio mister per l’allenamento previsto. È arrivata anche un’ufficialità: è, infatti, tornato a disposizione Diego Demme, dopo l’affaticamento muscolare che l’ha colpito qualche giorno fa. È suo il nome più chiacchierato anche in ottica calciomercato.

Napoli, nel mirino c’è il big match contro l’Inter: torna in gruppo Demme

Il Napoli, come riferito in via ufficiale tramite il sito con un comunicato, ha raccontato l’allenamento che ha svolto questa mattina con Luciano Spalletti. Dopo le vacanze di Natale, infatti: “La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2, svolgendo lavoro tecnico con l’ausilio di porte piccole”.

“Successivamente – si legge ancora – la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1. E una seconda parte in seduta tecnico tattica. Chiusura di allenamento con una serie di partitine a tema”. In conclusione si parla anche delle condizioni del giocatore più chiacchierato sul mercato: “Diego Demme ha svolto seduta in gruppo. Domani seduta mattutina”. Potrà tornare a disposizione, verosimilmente in panchina, già contro l’Inter a San Siro.