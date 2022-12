Niente Inter-Napoli, se ne va a inizio 2023: come Koulibaly

Il giocatore potrebbe seriamente andar via a inizio 2023 e saltare così Inter-Napoli, match in programma il prossimo 4 gennaio

Inter e Napoli si sfideranno in una partita che si preannuncia fantastica. In caso di sconfitta, i nerazzurri potrebbero uscire definitivamente dalla corsa scudetto. Già adesso sono troppe cinque sconfitte, di cui quattro nei big match e una alla Dacia Arena con l’Udinese. Simone Inzaghi ha la sua posizione al sicuro, anche se nelle scorse settimane ci sono state delle voci che vedrebbero Zhang esonerare il proprio allenatore. Tuttavia, l’ex Lazio si è guadagnato la conferma anche e soprattutto grazie al cammino in Champions League.

L’Inter, infatti, ha superato il girone di Champions, conquistando quattro punti contro il Barcellona tra andata e ritorno. Una grande vittoria al Meazza per 1-0 e un rocambolesco 3-3 al Camp Nou. Agli ottavi di finale ci sarà il Porto, un sorteggio più agevole rispetto alla scorsa stagione, quando ci fu il Liverpool. Il prossimo obiettivo sarà rientrare nella lotta scudetto, ma Inzaghi potrebbe fare a meno di Denzel Dumfries.

Inter-Napoli, offerta per Dumfries

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Chelsea ha intenzione di acquistare Denzel Dumfries e l’Inter lo lascerebbe partire per 20 milioni di euro. I Blues vogliono un esterno a destra dopo il nuovo infortunio di James. Non è la prima volta che la dirigenza londinese cerca giocatori della Serie A, è successo l’estate scorsa con Koulibaly e nel mirino è finito anche Rafael Leao del Milan. L’Inter, in caso di cessione di Dumfries, si ritroverebbe con un buco enorme da colmare a destra.

Dumfries ha disputato un ottimo Mondiale con l’Olanda e vederlo andar via prima dello scontro diretto contro il Napoli, sarebbe un duro colpo per Simone Inzaghi. E’ chiaro che non si trovano facilmente giocatori come lui, e il distacco dal primo posto potrebbe anche aumentare senza l’esterno olandese. La decisione spetta a Marotta che negli ultimi anni, per la politica societaria si è dovuto privare di giocatori importanti, certo, ma mai a gennaio.