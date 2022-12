Calciomercato Napoli, lo bloccano a giugno: Giuntoli ci prova

Napoli, il prossimo colpo di calciomercato può essere una delle conferme più attese dai tifosi: il ds Giuntoli ci prova in estate.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista dell’imminente apertura della finestra invernale di calciomercato. Il club partenopeo, salvo qualche sorpresa low cost, non effettuerà particolari operazioni sul mercato in entrata. Per Bartosz Bereszynski della Sampdoria resta aperta una corsa preferenziale, ma bisognerà attendere l’ufficialità del mercato di gennaio per poter vedere i tifosi azzurri esultare.

In ogni caso, però, la lista dei desideri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli resta ricca di nomi interessanti. Prima di affacciarsi sui colpi in entrata, però, bisognerà capire chi continuerà a far parte della rosa partenopea. Con Diego Demme in dubbio visto l’interessamento della Salernitana del presidente Danilo Iervolino, ed i top player corteggiatissimi dai club europei, servirà tracciare una linea netta.

Mercato Napoli, la mossa per blindare Osimhen

Tra i top finiti nel mirino delle big d’Europa c’è senza dubbio anche Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, nelle ultime ore, è al lavoro per trovare la giusta soluzione al fine di allontanare le pretendenti che si sono avvicinate sul cartellino del calciatore. A riferire le ultime notizie a tal proposito è il giornalista di ‘Sky Sport’ Massimo Ugolini che, in diretta sulle frequenze dell’emittente satellitare, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Osimhen ha sempre detto di trovarsi molto bene al Napoli, vuole vincere lo scudetto qui. Ha intenzione di portare ancora Napoli in alto. Questa è una stagione molto importante per lui, è quella della completa maturità”.

Poi ha aggiunto: “C’è una clausola che lo blinda a Napoli. O meglio, ci potrebbe essere qualora il Napoli gli proponesse un rinnovo contrattuale con adeguamento dell’ingaggio. Stiamo parlando di una idea per giugno o comunque per la prossima estate. Questa non è una opzione da scartare. In questo momento la volontà di Osimhen di continuare la corsa verso lo scudetto è fortissima. Non ci sono sirene estere che tengono”.