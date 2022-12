😱 Calciomercato Napoli, retroscena per il big: “La Juventus…”

La Juve di Allegri ha tentato di scompaginare i piani del Napoli durante il calciomercato estivo: le insidie per gli azzurri sono anche altri

La corsa per lo scudetto vede la Juventus in ritardo rispetto alla testa della classifica. I bianconeri però non vogliono arrendersi. La formazione di Max Allegri ha chiuso l’anno in crescendo prima della sosta e vuole rientrare. Nel mese di gennaio ha lo scontro diretto con il Napoli. Un match molto importante in chiave futura.

I bianconeri, incontreranno per il resto Cremonese, Udinese, Atalanta e Monza. Nel frattempo, la sfida con il Napoli è già anticipata da una notizia di calciomercato rivelata questa mattina da ‘Tuttomercatoweb’. Il club torinese ha provato ad accaparrarsi uno dei punti di forza della squadra di Luciano Spalletti.

Calciomercato, Juventus e Inter hanno tentato di ‘rubare’ il coreano Kim al Napoli in estate

Due formazioni italiane in estate si sono fatte sotto in modo concreto per Kim. Quando il difensore coreano era ancora al Fenerbahce, Juventus e Inter hanno tentato l’assalto al calciatore, secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’.

I bianconeri sono stati bloccati dal regolamento e dalle limitazioni sugli extracomunitari. Anche l’Inter ha provato a regalare il rinforzo a Simone Inzaghi ed è stata vicina a piazzare il colpo per 18 milioni di euro. I nerazzurri hanno però dato priorità a Bremer ed attendendo una risposta dal brasiliano hanno perso Kim, nel frattempo finito al Napoli. Sostanzialmente una doppia beffa.

In chiave futura, sul centrale del Napoli ci sono vari club esteri. Ci pensa il Paris Saint Germain, che ha già avuto un contatto con gli agenti del calciatore, ma anche e soprattutto il Manchester United. I ‘Red Devils’ preparano l’assalto.

Il Napoli, intanto, è al lavoro per eliminare la clausola da 50 milioni presente sul contratto del calciatore e valida dal primo al 15 luglio. In alternativa, la società del presidente Aurelio De Laurentiis vuole aumentare la cifra per rendere più difficile la strada per altri club interessati.