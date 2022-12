🎂 Compleanno Osimhen, regalo inatteso: sorpresa per il Napoli

Il Napoli festeggia il compleanno di Victor Osimhen e, nel frattempo, arriva anche un regalo inatteso che stupisce tutti.

Il Napoli festeggia il compleanno del proprio attaccante di punta. Oggi, infatti, Victor Osimhen compie 24 anni e spegne le candeline accerchiato dall’affetto della propria squadra e dei propri tifosi, oltre che della famiglia. C’è anche un regalo inaspettato per lui.

Il nigeriano classe 1998 festeggia, perciò, quest’oggi il suo ventiquattresimo compleanno. Nella prima parte di stagione i suoi gol sono stati fondamentali per il Napoli, che ora spera di averlo in gran forma anche per la seconda parte di stagione che attende la squadra.

In occasione del compleanno sono arrivati gli auguri da parte del proprio club, ma l’attaccante ha ricevuto anche un regalo inaspettato e molto particolare. La sorpresa ha stupito anche lo stesso Napoli. Ecco di cosa si tratta.

Compleanno di Osimhen, il regalo è un omaggio: ecco cos’è stato pensato per il giocatore del Napoli

Il Napoli quindi si gode il proprio attaccante che oggi compie 24 anni. Victor Osimhen festeggia e, con l’occasione, è arrivato anche un omaggio particolare. La dedica è stata pensata da un ragazzo che ha avuto modo di conoscere il nigeriano da vicino. Si tratta di Matteo Lo Cicero, giovane steward coinvolto in una vicenda avvenuta in occasione di Roma-Napoli.

Proprio al termine di quella partita, infatti, il ragazzo si è fermato a chiacchierare con Osimhen e questa ‘pausa non concordata’ in orario di lavoro gli è costata il posto. Dal momento che è stato per questo motivo licenziato. “Dopo la foto, però, è arrivata una responsabile della Roma che mi ha chiesto di darle il fratino da steward e che non avrei potuto stare con un calciatore sul mio posto di lavoro”, aveva dichiarato lo stesso Matteo ai microfoni di ‘SerieANews.com’.

Il diciottenne di Frattaminore di origini eritree ha anche aggiunto nel suo racconto che Osimhen ha fatto di tutto per aiutarlo, sbalordito anche dalla paga del posto da steward. Insomma un’esperienza che non si dimentica facilmente. Per questo motivo, proprio in occasione del compleanno, il giovane rapper ha voluto omaggiare il suo idolo regalandogli e dedicandogli una canzone. “Victor (NA like Lagos)” uscirà perciò su YouTube alle 14:00.