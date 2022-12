“Niente scaramanzia…”: Napoli, il presidente chiarisce i fatti

Il presidente chiarisce i fatti, il Napoli domani svolgerà un allenamento congiunto con la Juve Stabia: ecco come stanno le cose

Il Napoli domani svolgerà un allenamento congiunto, a porte chiuse, contro la Juve Stabia. ‘Teatro’ di quest’esibizione sarà l’SSC Napoli Konami Training di Castel Volturno. Un impegno importante per Spalletti, che servirà a capire quale sarà la condizione fisica in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio 2023 al Meazza contro l’Inter. C’è una netta differenza con l’amichevole di inizio stagione proprio tra i partenopei e le vespe.

Al Maradona, infatti, si trattava di un’amichevole, mentre domani è un allenamento congiunto. Non sarà un impegno ‘ufficiale’, appunto, non ci sarà l’arbitro. Quel match finì 3-0, con le reti di Tanguy Ndombele, Giuseppe Ambrosino e Alessio Zerbin. E la soddisfazione di parecchi giocatori della Primavera del Napoli di calcare il prato dello stadio dei loro sogni. Proprio dell’allenamento congiunto di domani ha parlato il presidente della Juve Stabia, Antonio Langella.

Napoli-Juve Stabia, parla il presidente Langella

Antonio Langella, presidente della Juve Stabia, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo orgogliosi di far allenare i nostri giocatori con la prima squadra della Serie A. Da tempo gli stabiesi con i tifosi azzurri hanno feeling, c’è simpatia e sono momenti che si vivono insieme. Con De Laurentiis c’è un gran rapporto e tra i direttori sportivi c’è un gran dialogo”. Poi Langella continua: “Niente scaramanzia per l’amichevole precedente, perché alla base ci sono gli ottimi rapporti tra noi e il club partenopeo”.

C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione, il Napoli lavorerà sodo per presentarsi al massimo della forma contro l’Inter. Le due amichevoli contro Villarreal e Lille hanno portato due sconfitte e sette gol subiti. Chiaramente mancavano ancora i reduci del Mondiale, cinque titolari che sono risultati decisivi ai fini della conquista del momentaneo primo posto in campionato. Il Meazza ha sempre dato poche soddisfazioni ai partenopei negli ultimi anni, questa è una grande occasione per rifarsi.