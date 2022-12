Napoli, cosa succede? Ufficialità improvvisa prima dell’Inter

Per il Napoli, in attesa del big match contro l’Inter di Simone Inzaghi, c’è l’ufficialità che ha spiazzato i tifosi azzurri.

Dopo una prima parte di stagione assolutamente perfetta, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da un esame che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione. Mercoledì prossimo, infatti, i partenopei saranno impegnati nella supersfida di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Quella contro la ‘Beneamata’ sarà solo la prima dura sfida che il Napoli dovrà affrontare nel prossimo mese di gennaio. Oltre all’Inter, infatti, gli azzurri affronteranno altre due big del nostro campionato, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho.

A condensare ancora di più il mese di gennaio ci sono anche i match in trasferta contro la Sampdoria ed il derby contro la Salernitana. Senza mai dimenticare l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. L’approccio a queste gare, tuttavia, saranno condizionate dal risultato rimediato contro l’Inter, visto che un successo a San Siro potrebbe dire molto sulle sorti del campionato. Proprio in vista della gara contro la squadra di Simone Inzaghi, in casa Napoli bisogna registrare un annuncio ufficiale.

Napoli c’è l’ufficialità: domani allenamento congiunto con la Juve Stabia per preparare la gara contro l’Inter

Come comunicato dalla Juve Stabia, club campano che milita nel campionato di Serie C, domani a Castel Volturno ci sarà infatti un allenamento congiunto con il Napoli di Luciano Spalletti per avvicinarsi proprio alla gara di San Siro di mercoledì prossimo contro l’Inter. L’allenamento di domani tra i due team saranno a porte chiuse.

Questo comunicato viene dopo quello del Napoli di ieri, dove la società ha smentito le indiscrezioni su una possibile amichevole contro la Juve Stabia di Colucci. Le due squadre si sono sfidate in amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona la scorsa estate, dove gli azzurri vinsero con il risultato di 3-0. I marcatori di quella gara furono Ndombele, Ambrosino e Zerbin.