Napoli, ultimatum dell’agente: l’annuncio che spiazza Spalletti

L’agente del giocatore dà l’ultimatum in diretta, un annuncio che spiazza il Napoli e anche Luciano Spalletti

Nel mese di gennaio è previsto un solo movimento di mercato in casa Napoli. Bartosz Bereszynski al posto di Alessandro Zanoli, nello scambio con la Sampdoria, e il ritorno di Nikita Contini per una questione di liste. Poi, come ha detto Luciano Spalletti, se ci saranno delle occasione, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli le sfrutterà. Ma è difficile mettere le mani su un sistema che fino a questo momento si è rivelato perfetto.

A meno che non ci siano giocatori che vogliano andar via, come è il caso di Diego Demme. Il centrocampista italotedesco ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Solo tre presenze in Serie A, si è infortunato nel corso dell’estate e davanti a sé ha Stanislav Lobotka, forse il centrocampista più importante della rosa del Napoli. Proprio del futuro dell’ex Lipsia è tornato a parlare Marco Busiello, l’agente.

Napoli, le parole dell’agente di Demme

Marco Busiello, agente di Diego Demme, ha parlato nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non ci sono state delle richieste importanti per il giocatore fino a questo momento. Se nei prossimi giorni non arriveranno, resterà al Napoli per i prossimi sei mesi”. Sul centrocampista ci sono alcuni club di Bundesliga, si era parlato anche della Salernitana, certo, ma il suo ingaggio di circa tre milioni di euro a stagione è considerato troppo alto. Restare all’ombra del Vesuvio sembra però la scelta più sensata.

Questo perché il Napoli ha seriamente la possibilità di portare a casa il titolo, che manca dal 1990. Un risultato straordinario che farebbe entrare Demme nell’olimpo dei giocatori della storia del Napoli. Poi ci sarà tempo e modo di trovare una squadra che gli dia lo spazio giusto. Negli anni scorsi si è dimostrato un ottimo centrocampista, ma l’evoluzione di Anguissa e Lobotka hanno definitivamente chiuso la possibilità di essere un titolare quasi indiscusso come ai tempi di Gattuso.