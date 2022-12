Occhio Napoli, visite mediche per l’attaccante: pronto il colpo a sorpresa

L’attaccante è arrivato in città per sostenere le visite mediche: a Napoli c’è tantissima attenzione per questo nuovo elemento, che dovrebbe comportare una rivoluzione vera e propria.

Il Napoli comincerà il 2023 con due impegni di Serie A in trasferta. Il primo e impegnativo, che segnerà anche il debutto nel nuovo anno, sarà a San Siro contro l‘Inter di Simone Inzaghi. Un big match dal grande valore agonistico, ma anche utile, guardando alla classifica, per tentare di allargare ancora di più la forbice che separa gli azzurri dal resto delle pretendenti per i primi posti in assoluto.

L’altro impegno, il successo in programma l’8 gennaio prossimo, sarà a Genova, contro la Sampdoria in quel di Marassi. I doriani sono praticamente penultimi in classifica e hanno vissuto un inizio di stagione davvero traumatico. A piccoli passi e con grande fatica, guidati dall’ex Inter Stankovic, stanno provando a rialzarsi, ma sarà necessario ricorrere a quanto offre il calciomercato di riparazione.

In tal senso il Napoli è avvisato. Nel preparare la gara dovrà tener presente un altro avversario a cui badare. Si tratta dell’ultimo arrivato alla Sampdoria, ovvero Sam Lammers.

Sampdoria, ecco Sam Lammers: l’attaccante è arrivato a Genova

Secondo quanto riferisce ‘TMW’, il giocatore è giunto a Genova per sostenere le visite mediche con la Sampdoria. L’accordo sarebbe in via di definizione e porterebbe l’olandese a trasferirsi per i prossimi sei mesi, in prestito dall’Atalanta. Quindi, per la gara della prossima settimana contro il Napoli, a disposizione della squadra blucerchiata ci sarà un elemento in più, da studiare e contro cui preparare le contromisure del caso.

La punta olandese piaceva alla società della Sampdoria già da tempo. Un primo avvicinamento è avvenuto ciò nel gennaio del 2019 e un altro tentativo è datato luglio 2020. Tuttavia, Lammers si è poi trasferito all’Atalanta, che è riuscita a bruciare i tempi. Le ottime prestazioni l’hanno reso interessante agli occhi di più palcoscenici italiani ma alla fine c’è stato un passaggio all’Eintracht Francoforte e all’Empoli prima che la Samp riuscisse le proposito di poter contare sull’apporto del 25enne.