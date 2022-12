Ronaldo, altro che Napoli: avete saputo quanto guadagnerà al secondo?

Cifre oltre ogni immaginazione quelle che guadagnerà Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Ecco quanto CR7 riceverà al secondo!

In estate per un certo periodo si era parlato di Cristiano Ronaldo come possibile acquisto del Napoli. In effetti già agli albori della stagione attuale i rapporti tra CR7 e il tecnico del Manchester United Erik ten Hag erano ai minimi termini. Nonostante una buona prima stagione in maglia United, la seconda stagione di Ronaldo è stata un disastro.

Soprattutto dal punto di vista umano e di rapporto con la società e con il tecnico, tanto che alla fine, poco prima dell’inizio del Mondiale è arrivata la rescissione. Un epilogo per certi versi inglorioso per un calciatore che, nella sua prima vita allo United, ha letteralmente fatto al storia del club. Così CR7, con anche la delusione del Mondiale di mezzo, ha dovuto trovarsi un’altre squadra.

Ma mentre chi pensava che alla fine, come aveva cercato di fare in estate, a fare la differenza sarebbe stata la volontà di giocare la Champions League, Cristiano Ronaldo ha scelto altre logiche. Logiche economiche, visto che il contratto che ha appena firmato con l’Al-Nassr, club di massima serie saudita, è qualcosa di mostruoso che lo rende lo sportivo più pagato al mondo!

Cristiano Ronaldo, un contratto faraonico: 6,4€ al secondo!

CR7 ha apposto la sua firma su di un contratto che non si era mai visto nella storia dello sport mondiale. I sauditi staccheranno ben 200 milioni l’anno fino al 2025. Cifra inimmaginabili, difficili anche solo da mettere a fuoco. E c’è chi ha provato addirittura a calcolare quanto Cristiano Ronaldo guadagnerà al secondo, giusto per far sentire ancora più poveri i comuni mortali.

Il giornalista Nicolò Schira, dal suo profilo Twitter, fa una panoramica in tal senso. I 200 milioni all’anno che andranno a rimpinguare il già ricco conto in banca di CR7 equivalgono a 16,6 milioni al mese, ad occhio e croce quanto lo stipendio medio di 11mila lavoratori. A settimana CR7 vedrà il suo conto in banca crescere di 3,8 milioni, mentre solo se prendiamo come riferimento il giorno scendiamo sotto il milione. Parliamo infatti di mezzo milione al giorno, 230k euro all’ora, 385€ al minuto e 6,4€ al secondo!