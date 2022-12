😍 Napoli, tifosi scatenati: il bomber manda un messaggio chiaro

I tifosi del Napoli sono davvero in visibilio, dopo l’ultimo messaggio condiviso dal bomber, in attesa della sfida di San Siro contro l’Inter. E non solo…Â

Lancia la carica, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino del Napoli è in frenesia per l’inizio del 2023. Durante il mese di novembre ha sperato nella convocazione del Ct Scaloni con l’Argentina, poi campione del mondo, dopo aver fatto davvero bene nella prima parte della sua esperienza napoletana. Così non è stato, perché il commissario tecnico dell’Albiceleste ha compiuto scelte diverse e infatti in campo Lautaro Martinez, non al meglio della sua condizione e avaro in termini di realizzazione, è stato sostituto da Julian Alvarez, centravanti dal Manchester City.

All’iniziale e comprensibile delusione, è seguito un moto di forza di volontà da parte di Simeone. Insieme al resto dei compagni rimasti a Napoli, si è preparato fra il ritiro ad Antalya (Turchia) e le amichevoli con Villarreal e Lille allo Stadio Diego Armando Maradona per essere in forma e pronto.

Alla ripresa, il prossimo 4 gennaio, del campionato di Serie A c’è l’Inter. Poi la prima gara casalinga sarà contro la rivale acerrima, Juventus. Senza considerare che comincerà il periodo dei tre impegni: si aggiungerà la Coppa Italia e a febbraio gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, che decreteranno il prosieguo del cammino europeo da parte del Napoli di Spalletti.

Napoli pronto al 2023, Simeone lancia la carica sui social

La pressione è tutta rivolta al Napoli, perché ha otto punti di vantaggio sul Milan ed è chiamato a difendere la prima posizione in classifica, nonché dimostrare di poterla difendere. Giovanni Simeone si veste da condottiero e sui social lancia la sfida anche ai tifosi: “2023, stiamo venendo a prenderti”. Un gesto eloquente ha poi accompagnato il messaggio. L’argentino suona la carica e i tifosi sono orgogliosi di aver un referente, tra l’altro argentino, pronto a fare di tutto affinché diventi una stagione storica.

“Siempre con voi”, “Non vediamo l’ora”, “Voglio vincere il terzo…”: sono questi i principali messaggi di risposta al ‘Cholito’ Simeone e sono proprio le parole di cui la squadra ha bisogno per proseguire insieme, sentendo la carica del pubblico, che accompagnerà in trasferta e in casa i propri beniamini.