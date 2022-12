Napoli-Samp, asse caldissimo: spunta un nome a sorpresa per il mercato

Potrebbero esserci diverse operazioni tra Napoli e Sampdoria. Spunta anche un nome a sorpresa proprio in queste ore.

Il Napoli si prepara a tornare in campo. Manca ormai pochissimo alla sfida che vedrà di fronte gli azzurri e l’Inter di Simone Inzaghi. Una partita importantissima, dove in palio non ci sono soltanto i tre punti ma anche la credibilità di entrambe le squadre. Una sconfitta, da ambo le parti, potrebbe rappresentare concretamente una svolta in negativo per la stagione. I nerazzurri hanno necessariamente bisogno di vincere per non vedere sfumate anche le restanti possibilità di tenersi in corsa per lo Scudetto. Dall’altro lato il Napoli con una sconfitta vedrebbe scalfita quella corazza costruita nei primi mesi della stagione.

Molto dipenderà da come le due squadre reagiranno a questa lunga ed inedita sosta. Poi c’è il mercato, altro elemento che non può non incidere. In casa Napoli, ad esempio, ci sono alcune situazioni che andranno risolte nell’immediato. Giocatori che hanno trovato poco spazio e che vorrebbe inevitabilmente giocare di più. Detto di Diego Demme, per il quale pare possa palesarsi anche la soluzione Fiorentina (si è parlato molto anche di Salernitana), c’è anche un asse caldo con la Sampdoria.

Napoli-Sampdoria, nome a sorpresa

In queste settimane si è parlato molto di quello che è ormai diventato un binario importante tra Napoli e Genova, sponda Samp. I doriani sono alla ricerca di giocatori che possano aiutare la squadra allenata da Dejan Stankovic. Ma, va detto, anche verso Napoli potrebbe muoversi qualcosa. Bartosz Bereszynski finito nel mirino di Cristiano Giuntoli e potrebbe davvero essere l’unico colpo di mercato del Napoli in questa sessione invernale.

Al contempo, ci sono un paio di giocatori azzurri che potrebbero fare il percorso inverso: c’è la situazione di Alessandro Zanoli, giovane e promettente, che sarebbe ben propenso ad affrontare una nuova sfida dove magari possa avere maggiore fiducia da parte del suo allenatore. Ma non c’è solo lui: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, si sarebbe parlato tra i due club anche di Davide Marfella, finito a fare il terzo portiere in azzurro. Anche per lui, di fatto, si potrebbe presentare l’opportunità blucerchiata, soprattutto se Nikita Contini dovesse davvero fare ritorno all’ombra del Vesuvio.