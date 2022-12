Napoli, tifosi al settimo cielo: De Laurentiis l’ha incontrato, ora la firma!

Il Napoli è ormai vicinissimo a una firma a lungo inseguita: l’operazione di Aurelio De Laurentiis soddisferà non poco i tifosi partenopei.

Finalmente l’affare si andrà a concludere: il Napoli sta per mettere la parola fine a una telenovela di mercato che andava avanti da mesi, finendo anche col preoccupare i tifosi. Oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha annunciato che la firma sul contratto del giocatore sta per arrivare, e finalmente anche questo capitolo di mercato potrà dirsi concluso in senso positivo.

Il Napoli sta infatti conducendo diverse operazioni di mercato in questi giorni, principalmente in due direzioni. La prima è quella di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. Giuntoli si sta occupando di liberarsi dei giocatori non centrali nel progetto del tecnico toscano e prendendo rinforzi adeguati e importanti fin da subito. La seconda è, ovviamente, salvaguardare la rosa attuale nei suoi elementi cardine, nonostante l’interesse che hanno suscitato.

Non sorprende. infatti, che dopo la grande prima parte della stagione tanti occhi siano piombati sui gioielli del club partenopeo. Le imprese in Serie A e in Champions League hanno messo al centro del mirino delle big d’Europa ragazzi come Anguissa, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen. Il Napoli vuole tenerseli stretti almeno fino alla fine della stagione, per tenere vivo il sogno di portare a casa un importante trofeo, magari proprio lo scudetto.

Arriva il rinnovo: un leader firma a vita col Napoli

Un tassello importante, anche se scontato, è l’imminente rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro e capitano azzurro ha un accordo in vigore fino al 2026, quindi abbastanza in là nel tempo, ma da mesi si parla di un prolungamento. Le motivazioni sono innanzitutto simboliche: De Laurentiis vuole dimostrare l’importanza che il giocatore ha per il club e i tifosi. Perciò intende legarlo a vita ai partenopei.

Dopo una lunga attesa, il ‘Corriere dello Sport’ adesso annuncia che all’inizio dell’anno avverrà finalmente il tanto sospirato incontro tra dirigenza ed entourage del giocatore per il prolungamento. I dettagli dell’accordo non sono ancora chiari, né a livello di durata né sul piano economico. Entrambe le parti, però, sono decise a collaborare e arrivare alla firma il prima possibile.