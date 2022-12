Calciomercato, è fatta per l’attaccante: interessava al Napoli

L’attaccante che il Napoli ha apprezzato molto è tornato in Serie A, ma non per vestire la casacca azzurra: presto sarà annunciato come rinforzo di un’altra società italiana.

I sette gol e due assist non avevano convinto appieno il Torino a sfondare il tetto economico degli investimenti e riscattare il cartellino di Josip Brekalo dal Wolfsburg. Così, a fine stavo il croato ha fatto ritorno in Germania, lasciando l’amaro in bocca perché a 24 anni sembra avere tutte le carte in regola per un ottimo destino da attaccante di grande club.

Il giovane di Zagabria, a tal proposito, era stato osservato anche dal Napoli attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo staff tecnico. La società partenopea ha poi lasciato stare poiché già ben rinforzata nel reparto arretrato e il calciatore è rientrato dal prestito. Tuttavia, la stagione 2022-23 ad oggi per Brekalo non è andata nel migliore dei modi.

L’attaccante è finito ai margini del progetto tecnico del Wolfsburg e l’allenatore Niko Kovac l’ha relegato ai margini della rosa: prima della sosta ha accumulato soltanto 313′. Per il trequartista è arrivato il momento di ricorrere al calciomercato di gennaio per trovare una squadra che gli garantisca maggiore impiego.

Monza, colpo Brekalo: l’attaccante croato pronto a trasferirsi a titolo definitivo

Come riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, non è stato difficile entusiasmare una nuova piazza perché Brekalo è sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante del Monza. La trattativa fra le società interessate sarebbe in dirittura d’arrivo. Il croato è pronto a firmare un contratto a titolo definitivo della durata di due stagioni e mezzo, considerato ciò che resta dell’attuale. Quindi l’ex Torino dovrebbe legarsi al Monza di Galliani e Berlusconi fino al 30 giugno 2025.

L’obiettivo sarebbe stato studiato appositamente per le esigenze di mister Palladino. Brekalo sembra calzare a pennello per il 3-4-2-1 del giovane mister. Pare che si stia attendendo il rientro del dirigente Galliani dalle vacanze a cavallo fra il Natale e il Nuovo Anno per siglare l’accordo e annunciare l’attaccante come colpo principale del mercato di riparazione e del futuro del Monza.