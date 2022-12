Napoli-Lobotka, cambia tutto: che manna per Spalletti e i tifosi

Tra i vari meriti di Luciano Spalletti c’è anche l’exploit di Stanis Lobotka. Ecco come lo slovacco è diventato perno del Napoli.

La prima parte di stagione del Napoli ha portato con se tantissime indicazioni positive. A pochi giorni dalla ripresa del campionato, che vedrà gli azzurri andare a San Siro ad affrontare l’Inter, Spalletti può guardare indietro con orgoglio per il lavoro fatto fino a questo momento. La squadra prima del Mondiale girava ottimamente, merito del tecnico e degli automatismi che è riuscito a creare.

Tra i migliori di questa prima parte di stagione c’è senza alcun dubbio Stanis Lobotka. Il centrocampista slovacco è diventato infatti il vero e proprio perno di centrocampo attorno al quale ruota il gioco del Napoli. Una crescita esponenziale, quella avuta sotto la gestione di Spalletti. In questo anno e mezzo infatti Lobotka è passato da oggetto misterioso della rosa del Napoli a vero e proprio top player. Merito del calciatore, ma anche del tecnico che ha saputo valorizzare al meglio le sue caratteristiche.

Arrivato nel gennaio del 2020, sotto la gestione Gattuso lo slovacco ha avuto poco spazio. L’attuale tecnico del Valencia infatti gli preferiva Diego Demme. Ingeneroso però, come scrive la Gazzetta dello Sport, addossare le colpe tutte a Gattuso. Lobotka nella sua prima parte di avventura aveva sofferto anche di problemi fisici e di mancanza di forma, cosa che ne aveva limitato l’utilizzo.

Lobotka, arriva Spalletti e tutto cambia

Pagato non certo poco, attorno ai 20 milioni di euro, Lobotka ha faticato molto sotto la gestione Gattuso. Demme inoltre si adattava meglio al centrocampo a due con Bakayoko. Poi l’arrivo di Spalletti e una nuova disposizione tattica. Lobotka, recuperata la forma e messa alle spalle la poca forma, ha preso le redini del centrocampo azzurro, diventando una delle piacevoli sorprese di questo inizio di stagione.

La mediana a tre di Spalletti gli ha permesso di inserirsi in un contesto più adatto alle sue caratteristiche, prendendo letteralmente in mano il centrocampo della squadra e offrendo prestazioni di altissimo livello. Ad oggi Lobotka è un calciatore imprescindibile per il Napoli e per il gioco di Spalletti. Il brutto anatroccolo di un anno e mezzo fa è finalmente diventato un bel cigno, per la gioia di tecnico e tifosi.