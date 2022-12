Occhio Napoli, la Roma di Mourinho sorride: la novità è una manna

Tengono banco gli infortunati in casa Roma. Piccolo sorriso per Mourinho in vista della 16^ giornata: il tecnico portoghese potrebbe recuperare diversi infortunati dopo la pausa Mondiale. Cresce l’ottimismo anche per Wijnaldum

La Roma è pronta a cambiare marcia in vista della seconda parte della stagione. Come confermato dalle ultime amichevoli, Mourinho potrebbe passare definitivamente al 4-3-2-1 soprattutto in vista del ritorno di Wijanaldum a pieno regime. Il centrocampista della Roma riprenderà ad allenarsi con il resto del gruppo nel corso delle prossime settimane. Cresce l’ottimismo per il suo ritorno al top della forma tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Con il ritorno di Wijnaldum, la Roma arricchirebbe la sua linea mediana di qualità, esperienza e temperamento. Non solo: l’ex PSG permetterebbe a Mourinho di impostare un nuovo tema tattico basandolo sul 4-3-2-1 per sfruttare al meglio gli attuali interpreti. Wijanaldum ricoprirebbe il ruolo di mezz’ala al fianco di Cristante (o Matic) e Pellegrini, mentre Dybala e Zaniolo (o Sobakken) agiranno da fantasisti alle spalle di Abraham.

Ritornando al capitolo infortuni, la Roma dovrebbe recuperare anche Smalling e Pellegrini già dall’imminente sfida della 16^ giornata. Il capitano giallorosso, dopo il recente ko muscolare, ha totalmente recuperato e sarà a completa disposizione di Mourinho. Stesso discorso per Smalling, pronto a riprendere posto al centro della difesa giallorossa.

Infortunati Roma, come potrebbe cambiare il mercato di gennaio

Il totale e imminente recupero di Wijanaldum potrebbe stoppare le possibili trattative di mercato per il centrocampo in vista della sessione invernale. Resta da capire se i giallorossi insisteranno con il pressing su Frattesi, attualmente in forza al Sassuolo e valutato circa 30 milioni di euro. Il centrocampista piace particolarmente a Mourinho, il quale avrebbe già espresso il suo parere positivo per il possibile acquisto.

Non è escluso che l’affondo su Frattesi possa essere posticipato all’inizio della prossima estate, anche se la Roma ci proverà già nel corso delle prossime settimane. Nessuna novità per il mercato della difesa e quello offensivo. In caso di cessione di Shomurudov, non è escluso che i giallorossi possano tentare l’assalto a un nuovo attaccante.