Napoli, Spalletti ha le prime risposte dal Qatar: c’è un problema

Luciano Spalletti è chiamato a valutare quelli che sono i reduci dal Mondiale in Qatar. Sono arrivate, cosi, le prime risposte. Non tutte sono positive…

Arrivati ormai a ridosso del Capodanno, ci si avvicina sempre di più anche alla ripresa del campionato. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Inter, in un match molto particolare che vedrà gli azzurri chiamati a mettere in campo una prestazione convincente per non deludere i tifosi che si sono divertiti nella prima parte di stagione. Si, perchè Luciano Spalletti è ben consapevole che ora la piazza si aspetta davvero tanto da lui. Certo, non dipende tutto dall’allenatore. I giocatori in campo dovranno dare tutto e farsi trovare pronti, poi starà al tecnico decidere volta per volta per sistemare la squadra in campo.

Certo è che proprio nella valutazione della rosa in queste prime partite ci sarà una discriminante molto chiara. Spalletti, infatti, dovrà valutare attentamente le condizioni di coloro i quali sono stati in Qatar per giocare i Mondiali. Nel caso del Napoli soltanto cinque giocatori, sui quali ovviamente ci sarà l’occhio attento dell’allenatore che dovrà capire come la trasferta in Qatar possa aver inciso sulla condizione psicofisica di questi giocatori.

Napoli, i reduci dal Qatar e le prime risposta per Spalletti

Ieri si è giocata un’amichevole tra gli azzurri e la Juve Stabia, indicativa anche per il discorso legato proprio ai nazionali. Spalletti ha potuto contare anche su di loro, dando cosi un primo sguardo a quella che è la situazione dei reduci dal Qatar. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’allenatore può vantare una nota molto positiva, ed un’altra decisamente negativa.

Da un lato, infatti, c’è da dire che Piotr Zielinski pare ormai entrato in una condizione fisica ottimale, almeno secondo quanto visto contro la Juve Stabia. Alla stessa maniera – si legge – il giocatore che è parso più in ritardo è Zambo Anguissa, elemento centrale dei primi mesi della stagione 2022/23 del Napoli. Certo, adesso si torna in campo ma Spalletti conta di avere tutti i suoi effettivi in una condizione fisica ottimale nell’arco di un paio di settimane.