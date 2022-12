Gioia Napoli, splendida notizia prima dell’Inter: Spalletti se la ride di gusto

Napoli, che gioia per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo già se la ride di gusto per la splendida notizia che è arrivata prima della ripresa contro l’Inter: anche i tifosi gongolano

Meno di cinque giorni e poi sarà di nuovo campionato. La Serie A è pronta e carica per riprendersi la scena, in vista di una ripresa che vedrà tutti lanciati all’inseguimento del Napoli. Prima e con otto punti di vantaggio, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti avrà l’infausto compito di doversi guardare le spalle per tutta la seconda parte di stagione. E di dover ripartire già alla grandissima in questo mese di gennaio.

Anche perché il mese di gennaio si prospetta durissimo per il Napoli, che già dal 4 dovrà affrontare l’Inter di Simone Inzaghi nella complicata e ostica trasferta di San Siro. A Milano, i tifosi azzurri sperano di rivedere la stessa squadra che hanno salutato a novembre contro l’Udinese. Soprattutto, però, si augurano di non rivedere la stessa squadra che hanno salutato nelle ultime due amichevoli. Amichevoli dalle quali, però, è spuntata fuori una splendida notizia, che fa già gongolare Spalletti in vista della ripresa.

Napoli, splendida notizia dalle amichevoli: Spalletti già ride in vista dell’Inter, il motivo

Amichevoli dalle quali è spuntato fuori lo straripante momento di forma di Giacomo Raspadori. Nel mini-ritiro in Turchia, l’ex fuoriclasse del Sassuolo è stato tra gli elementi più positivi del Napoli. E anche nelle due magre figure contro Villarreal e Lille, il jolly offensivo di Spalletti si è confermato come tale. Una splendida notizia per i tifosi azzurri ed il tecnico di Certaldo, confermata da un’ulteriore gioia che fa sorridere tutti.

Già perché anche nel test ‘privato’ contro la Juve Stabia, Raspadori ha messo a segno una doppietta. Due firme nel 6-1 rifilato alle Vespe in quel di Castel Volturno, che fanno ridere già di gusto Luciano Spalletti. Ripartire e farlo con un Raspadori in questo stato di forma può essere una vera e propria manna per le rotazioni degli azzurri, di qui alla fine del campionato.